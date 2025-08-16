Бросается защищать Меган, потому что «люди так плохо к ней относятся»: эксперты раскритиковали Гарри

В то время как герцог и герцогиня Сассекские находятся на новом этапе сотрудничества с Netflix, близко их знающий источник отметил, что пара остается глубоко влюбленной, но их поведение резко меняется в частной и публичной средах.

ВІДЕО ДНЯ

По словам источника, Гарри демонстрирует необычайное обаяние и выглядит «очень приятным» и «очень спокойным с людьми» во время самостоятельных встреч. Все благодаря дару своей покойной матери, принцессы Дианы, «вести себя так, чтобы заставить людей чувствовать себя очень комфортно». Однако когда принц появляется публично вместе со своей женой, «это цирк», потому что он начинает очень сильно защищать ее, поскольку «люди так плохо к ней относятся».

Еще в 2019 году Гарри высказался по поводу отношения СМИ к Меган, проведя сравнение между своей женой и умершей матерью, пишет издание The Express.

Он заявил: «Я видел, что происходит, когда кого-то, кого я люблю, превращают в товар до такой степени, что к нему больше не относятся и не воспринимают как настоящего человека. Я потерял мать, а теперь наблюдаю, как моя жена становится жертвой тех самых могущественных сил».

РЕКЛАМА

Источник, близкий к паре, сообщил, что хотя Гарри постоянно следит за безопасностью Меган, бывшая звезда сериала «Костюмы» исполняет роль основного опекуна и организатора в их доме — ее описывают как «руководящую процессом».

В интервью Vanity Fair инсайдер рассказал: «До появления Меган Гарри просто заходил в пресс-службу дворца, задавал несколько вопросов и уходил, будто ему было немного скучно, но в то же время очень интересно».

Однако, как сообщил источник, подход Гарри к взаимодействию со СМИ полностью изменился, поскольку теперь он постоянно полагается на советы жены, которая, похоже, «перевоспитывает» его во многих аспектах.

РЕКЛАМА

Напомним, недавно британцы выразили свое отношение к Меган Маркл.

145

Читайте нас в Facebook