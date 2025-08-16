Когда пора собирать урожай: четыре признака того, что тыква созрела

- 16.08 21:34 Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
Тыкву называют королевой осени. В ней содержится масса витаминов и микроэлементов, необходимых для человека. Например, тыква — чемпион среди овощей по количеству железа. Кроме того, в ней содержится немало солей меди и фосфора, которые также оказывают благоприятное влияние на кроветворение. Поэтому блюда из тыквы — уникальное средство для предупреждения железодефицитной анемии.
Чтобы получить большие и здоровые плоды тыквы, за ней не только нужно правильно ухаживать, но и знать, когда собрать урожай
Огородники канала «Моя дача. Сад и огород» рассказали, как понять, что тыква созрела и пришла пора ее убирать с грядок.
Узнать можно по звуку — при постукивании по коре спелая тыква издает не глухой, а отчетливый звук.
У зрелой тыквы кора приобретает насыщенно-желтый, коричневый или оранжевый оттенок. На ней ярко выражен рисунок. Он отсутствует только у зеленоплодных сортов (Августина). А тыква Бенинказа при созревании покрывается белым налетом.
Кроме того, у спелой тыквы жесткая плодоножка, ее без ножа невозможно надломить. Плеть, на которой располагается плод, при созревании твердеет, одревеснеет и становится более светлой.
При надавливании на кожуру на спелой тыкве не остаются вмятины. Только мускатная тыква может слегка прогнуться, поскольку кора у нее более тонкая.
У мускатной тыквы спелость определяется по цвету кожуры: она должна быть светло-коричневой или бежевой.
Опытные огородники считают, чтобы получить максимально вкусную и сочную тыкву, необходимо держать ее на грядке до первых заморозков. Она будет не только увеличиваться в объеме, но и набирать сочность и яркий вкус.
Мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из тыквы. А также, как использовать большой урожай тыквы.82
