Когда пора собирать урожай: четыре признака того, что тыква созрела

Тыкву называют королевой осени. В ней содержится масса витаминов и микроэлементов, необходимых для человека. Например, тыква — чемпион среди овощей по количеству железа. Кроме того, в ней содержится немало солей меди и фосфора, которые также оказывают благоприятное влияние на кроветворение. Поэтому блюда из тыквы — уникальное средство для предупреждения железодефицитной анемии.

Чтобы получить большие и здоровые плоды тыквы, за ней не только нужно правильно ухаживать, но и знать, когда собрать урожай

Огородники канала «Моя дача. Сад и огород» рассказали, как понять, что тыква созрела и пришла пора ее убирать с грядок.

Узнать можно по звуку — при постукивании по коре спелая тыква издает не глухой, а отчетливый звук.

У зрелой тыквы кора приобретает насыщенно-желтый, коричневый или оранжевый оттенок. На ней ярко выражен рисунок. Он отсутствует только у зеленоплодных сортов (Августина). А тыква Бенинказа при созревании покрывается белым налетом.



Кроме того, у спелой тыквы жесткая плодоножка, ее без ножа невозможно надломить. Плеть, на которой располагается плод, при созревании твердеет, одревеснеет и становится более светлой.

При надавливании на кожуру на спелой тыкве не остаются вмятины. Только мускатная тыква может слегка прогнуться, поскольку кора у нее более тонкая.

У мускатной тыквы спелость определяется по цвету кожуры: она должна быть светло-коричневой или бежевой.

Опытные огородники считают, чтобы получить максимально вкусную и сочную тыкву, необходимо держать ее на грядке до первых заморозков. Она будет не только увеличиваться в объеме, но и набирать сочность и яркий вкус.

