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Четыре секрета, как вырастить тыкву большой и сочной
Чтобы получить большие и здоровые тыквы без гнили, достаточно применить несколько проверенных методов, пишет «На пенсии».
Постоянный полив и расположение плода
Так, чтобы тыква получала воду постоянно, поставьте рядом с ней ведро с водой. Опустите один конец веревки в ведро, другой обмотайте вокруг основания куста и присыпьте землей. Это обеспечит медленное, но непрерывное поступление воды. Чтобы плод не загнивал, положите его на кафельную плитку или толстый кусок пластика. Избегайте древесины, так как она впитывает воду во время дождей.
Формирование куста и уход
Оставьте на каждом растении 2−3 завязи, а кнут-стебель прищипните выше третьего листка над последним плодом. Удалите излишние боковые побеги. Не перекладывайте плети; лучше пристегните их на расстоянии 50−60 см от стебеля и присыпьте питательной смесью для образования дополнительных корней.
Режим полива и подкормки
Поливайте тыквы обильно, но не часто — примерно раз в 7−10 дней, используя теплую воду (не холоднее 20°C). Это особенно важно при активном росте плодов. После полива разрыхлите почву. Питайте тыквы 1−2 раза в месяц органическими или минеральными удобрениями. Чтобы плод не треснул и не потерял форму, время от времени осторожно переворачивайте его на другую сторону.
Заключительный этап
В августе удалите все новые завязи, чтобы растение сосредоточилось на существующих плодах. За 2−3 недели до сбора урожая полностью прекратите полив.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как сохранить зимой урожай кабачков и тыквы.
Фото: Pixabay129
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