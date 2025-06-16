Продавцы молчат о рисках: названы ТОП-5 подержанных авто, которые сейчас не стоит покупать в Украине

Автоэксперты, ранее называвшие модели авто, которые могут не пережить 2025 год, составили рейтинг подержанных автомобилей, которые не стоит покупать в Украине именно сейчас, несмотря на привлекательную цену.

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ТОП-5 таких машин называет издание expert.in.ua.

1. Volkswagen Passat B6 (2005−2010) с дизелем. Среди недостатков модели называют проблемы с турбиной в старых двигателях этой серии, а также с топливной системой и коробкой DSG. Ремонт такого автомобиля с пробегом свыше 250 тыс. окажется слишком дорогим.

Volkswagen Passat B6. Фото из Википедии

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2. Ford Focus 2 с автоматом, коробка передач Powershift которого добавит мороки автовладельцам. Среди ее недостатков называют нестабильную работу, провалы при переключении, вибрации и очень дорогостоящий ремонт — от тысячи долларов.

Форд Фокус 2 . Фото из открытых источников

3. Opel Astra H (особенно на газе). Эксперты обращают внимание на чрезмерное потребление моторами Z16XER масла, а ГБО ускоряет износ. Также среди недостатков называют перегревы, прогары клапанов, нестабильную работу двигателя.

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Opel Astra H. Фото из Википедии

4. BMW серии 5 E60 (2003−2010), расходы на обслуживание которой могут «зашкаливать». Среди проблем упоминается электроника, пневмоподвеска, а также сложный доступ к узлам.

BMW серии 5-E60. Фото из Википедии

5. Renault Megane 2 (с вариатором). Именно вариатор называют слабым местом модели. Утверждается, что он выходит из строя после 150−170 тыс. км, а его восстановление почти всегда нерационально.

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Renault Megane 2. Фото из Википедии

Ранее автоэксперт назвал три модели автомобилей, которые он считает самыми плохими на рынке.

Фото Pixabay

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