Диллиан Уайт — Мозес Итаума: видео ярчайшего нокаута в первом раунде боя супертяжей
В ночь на воскресенье, 17 августа, на арене ANB в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой между восходящей звездой мирового бокса, 20-летним чемпионом WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжелом весе 20-летним британцем Мозесом Итаумой (13 побед, 11 из них — нокаутом), который в дебютном поединке в профессионалах уложил оппонента за 14 секунд, и его соотечественником, бывшим обладателем временного титула WBC 37-летним Диллианом Уайтом (31 победа, 21 из них — нокаутом, 4 поражения).
Молодому дарованию Итауме, у которого отец — нигериец, а мать — словачка, понадобилось менее двух минут, чтобы оправить звездного ветерана на настил ринга. Уже в первом раунде Мозес потряс Диллиана, загнал к канатам и вырубил правым хуком. Шансов продолжить бой рефери у Уайта не увидел. Нокаутище!
@autozone #ItaumaWhyte pic.twitter.com/RPT4tcMDv5— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 16, 2025
Итаума, который одолел 10 из своих 12 соперников за два раунда или меньше, включая восемь предыдущих, блестяще прошел испытание Уайтом, которого ранее побеждали только Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Александр Поветкин.
Кстати, Мозес Итаума не стал на радостях бросать вызов абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику, хотя уже готов драться с «акулами» супертяжелого дивизиона.
«Не хотел, чтобы бой заканчивался в стартовом раунде… Хотел просто потешить всех вас, чуваки, классным перформансом, — заявил Мозес Итаума после победы в Эри-Рияде. — Кто следующий? Не хочу бросать вызов Усику. Потому что не считаю, что заслужил это право. Но я бы хотел подраться с бойцами, которые заслужили право драться с Александром. Вот с ними вот реально хочу. Так что, вполне возможно, следующим будет Джозеф Паркер или Агит Кабайел. Возможно, кто-то из них…»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый супертяжеловес Деонтей Уайлдер избил соотечественника в бою в США.
Фото X DAZN Boxing
