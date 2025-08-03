Лучший помидор для соусов и соков: агроблогер рассказала о сорте томатов, который пока малоизвестен в Украине

Украинские аграрии с радостью делятся друг с другом советами относительно дачных работ, а также информацией о новых сортах овощей и фруктов. Так, ведущая блога под названием «В гостях у Тани» (почти 60 тысяч подписчиков) ранее рассказывала о впечатлениях от выращивания гибридного сорта томатов «Бобкат», а аграрий Валерий («Наша дача», 198 тысяч подписчиков) — чем лучше подкармливать чеснок.



Но жизнь не стоит на месте, новая информация появляется постоянно. Так, автор канала «В гостях у Тани» рассказала о еще одном сорте вкуснейших помидоров.

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«Хочу познакомить вас еще с одним вкусным сортом помидоров, который выращиваю уже второй год. Называется он «Корейский долгоплодный», — отметила она и добавила, что это идетерминантный сорт, и он неплохо вяжется.

Помидоры данного сорта хорошо подходят для изготовления соусов и соков, так как внутри плодов очень мало семян — почти сплошное «помидорное мясо». Растет томат высотой около полутора метров.

Агроблогер показала кусты со зреющими плодами, подчеркнув, что томат был в этом году посажен позже из-за неустойчивой погоды. Потому помидоры выросли небольшими.

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Кусты «Корейского длинноплодного» — единственные на участке агроблогера, листья у которых закручиваются. Она не исключает, что это особенность данного сорта.

Напомним, что на днях агроблогер из Одессы дала советы по поводу того, как защитить растения на даче от нашествия саранчи.

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