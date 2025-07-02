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Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину
Для поддержания чистоты унитаза и борьбы с налетом, камнем и ржавчиной эксперты по домоводству Кейт Ван Пелт и Тай Максимилиано предлагают несколько эффективных методов, пише The Spruce.
Эффективные методы очистки унитаза:
• Пищевая сода и уксус: С вечера залейте 2 стакана уксуса в унитаз, смешайте уксус и воду ершиком в сливе унитаза и оставьте на ночь. Утром добавьте 1 стакан соды и 1−2 стакана уксуса, дайте пошипеть 10 минут. Почистите ершиком, оставьте на 30 минут, затем еще раз потрите и смойте. Повторите при необходимости.
• Отбеливатель: Наденьте перчатки, распылите отбеливатель по краю унитаза, дайте стечь 10 минут. Почистите унитаз жестким ершиком, окуная его в воду с отбеливателем. Смойте. После этого в оставшуюся в унитазе воду добавьте немного отбеливателя. Отбеливатель также дезинфицирует и устраняет запахи.
• Кока-кола: Слейте воду из унитаза и перекройте бачок. Медленно залейте 2 литра кока-колы и оставьте на 12−24 часа. Почистите щеткой и смойте. Используйте раз в квартал для удаления стойких отложений.
• Лимонная кислота или сок лимона: Растворите 2−3 ст. л. лимонной кислоты в 1 л воды. Смочите туалетную бумагу раствором и разложите на пятнах ржавчины. Остальной раствор залейте в унитаз. Оставьте на несколько часов или на ночь. Почистите ершиком и смойте. Для небольших загрязнений используйте лимонный сок.
• Перекись водорода: Для ежедневной чистоты опрыскивайте поверхность унитаза перекисью на 5−10 минут и протирайте. Для сильных загрязнений смешайте 2 л воды, 100 мл перекиси водорода и 50 мл аммиака. Залейте раствор в унитаз, смочите ершиком загрязненные стенки, закройте крышку и оставьте на 4−5 часов. Почистите жесткой щеткой и дважды смойте.
• Бура: Приготовьте пасту из ½ стакана буры и 2 ст. л. 9% уксуса. Слейте воду из унитаза, перекройте бачок и нанесите пасту на отложения камня. Оставьте на 20 минут. Потрите щеткой и смойте. Для очистки колена унитаза используйте флакон борной кислоты. Вылейте его в воду, оставив на пару часов, затем почистите отложения ершиком и смойте несколько раз.
Для поддержания чистоты унитаза рекомендуется ежедневно протирать его и смывать. Регулярное использование этих средств поможет поддерживать чистоту и свежесть в туалете.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как решить проблемы в уборке без магазинной химии.
Фото: The Spruce6304
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