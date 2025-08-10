Встреча с Дональдом Трампом на Аляске уже является победой путина, поскольку она откладывает угрозу санкций, прекращает его изоляцию и втягивает президента США в дальнейшие игры. Об этом заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Сообщения о контурах потенциального соглашения о прекращении огня также вызывают беспокойство, сказал он, пишет издание WP Wiadomosci.

ВІДЕО ДНЯ

«Я думаю, что путин смотрит на это и говорит: «Это отличный способ сыграть с Трампом и заставить его согласиться на определенные вещи, — сказал дипломат. — Еще несколько дней назад санкции казались неизбежными. И совсем непонятно, что именно изменилось».

По его мнению, хотя многие детали относительно потенциального соглашения о прекращении войны неизвестны, сам факт того, что встреча состоится, является «победой путина», который не только отложит угрозу серьезных санкций против своей страны, но и разорвет изоляцию, в которой он сам находится с 2022 года. Пайфер подчеркнул, что формат встречи — лицом к лицу — также выгоден для россиянина:

«путин — мастер деталей. Он знает эти вещи досконально. По большинству утверждений, Трамп не любит быть информированным слишком подробно, он не любит готовиться. Трамп и путин могут договориться об условиях, невыгодных для Украины, а затем заставить украинского президента принять соглашение».

РЕКЛАМА

Однако бывший дипломат подчеркнул, что у Украины будет последнее слово в этом вопросе и она не примет соглашение, если оно не будет гарантировать ей безопасность.

«Похоже, что Украину просят навсегда пожертвовать многими вещами, особенно территорией, только ради прекращения огня, которое может быть нарушено в любой момент, — отметил Стивен Пайфер. — Есть также много других вопросов, которые откладываются до второго этапа, и кто может гарантировать, что этот второй этап когда-нибудь наступит?»

Эксперт считает, что правильной последовательностью должно быть прекращение огня, а затем соглашение о территориальных уступках. Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины остаются ключевыми. Обещание москвы не атаковать нельзя считать гарантией безопасности, подчеркнул он.

РЕКЛАМА

Как сообщалось ранее, эксперт Даниэль Ханнанс читает, что Трамп предал Украину и Запад, и это будет иметь страшные последствия для всего мира.

199

Читайте нас в Facebook