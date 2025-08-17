ВСУ освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области: что известно об удачном наступлении

Силы обороны Украины продолжают бить врага в Донецкой области. На днях было зачищено от россиян 6 населенных пунктов.

«С 14 по 16 августа, в результате совместных действий частей и подразделений Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины, входящих в состав 1-го корпуса НГУ „Азов“, в Донецкой области зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец» , — говорится в сообщении Генштаба.

Сообщается, что в операционной зоне корпуса «Азов» противник понес значительные потери в живой силе. Так, 16 августа украинские военные ликвидировали 910 оккупантов, взяли в плен 37, а санитарные потери противника составили 335 человек.

Враг также потерял значительное количество техники и вооружения. За этот период ВСУ период уничтожен и поврежден 8 танков российских оккупантов, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одна РСЗО, 18 орудий и 91 БпЛА разных типов.

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают сдаваться. Подразделения 19-го армейского корпуса, действующие на Донетчине, только за прошедшие сутки взяли в плен 6 российских военнослужащих.

Также на этой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.

За прошедшие сутки в результате активных действий на Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях, в частности в районе Яблоновки Сумской области продвижение составило до 1000 метров.

Ранее мы сообщали, что Силы обороны активно атакуют врага в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.

