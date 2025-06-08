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- 14:22 В оккупированном Мелитополе горит завод «Гидромаш», который захватчики используют в качестве военной базы
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В оккупированном Мелитополе горит завод «Гидромаш», который захватчики используют в качестве военной базы (видео)
В воскресенье, 8 июня, масштабный пожар вспыхнул в оккупированном Мелитополе, который несколько дней назад атаковали украинские дроны. Горит завод «Гидромаш».
Об этом пишет «РІА Південь».
Сообщается, что задымление в районе завода «Гидромаш» заметили еще утром, а сейчас клубы дыма видны практически во всех районах города. Также сообщают о взрывах в районе завода. На месте работают пожарные.
На мосту на Новый Мелитополь, рядом с которым расположен завод, видимость ухудшилась. Поэтому его перекрыли, автомобилистам предлагают ехать через авиагородок.
Как пишут в сети, российские оккупанты превратили «Гидромаш» в свою ремонтную и военную базу.
Завод «Гидромаш» в Мелитополе — это гражданское предприятие по производству гидравлического оборудования и насосов для различных отраслей промышленности.
Однако после оккупации города российские захватчики переоборудовали его под военную инфраструктуру.
СМИ отмечают, что ранее в районе завода «Гидромаш» неоднократно раздавались взрывы. Еще в начале 2023 года, по информации партизан, россияне оборудовали склад для хранения боеприпасов.
Напомним, в ночь на 1 июня на железнодорожном участке вблизи Мелитополя произошел взрыв — был взорван военный поезд российских захватчиков. Эшелон двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос.89
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