Для стабильности гривни нужны десятки миллиардов долларов, но не только: каким будут курсы доллара и евро до конца года
Для удержания курса гривни Национальный банк Украины тратит в среднем до 800 млн дол. в неделю, однако это далеко не единственное условие для стабильности нацвалюты. Но сочетание всех этих факторов позволит сохранить соотношение гривни к доллару до конца года не более 43, а к евро — не более 51 грн.
Такой прогноз «ФАКТАМ» дал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «ГЛОБУС БАНКА» Сергей Мамедов. При этом, по его словам, доллар останется наиболее популярной иностранной валютой в Украине и евро его не заменит.
По мнению банкира на валютные курсы будет влиять целый ряд факторов:
- валютообменная стратегия Нацбанка (действие режима «управляемой гибкости»);
- объем валютной выручки через внешнеэкономическую деятельность (основной источник пополнения международных валютных резервов страны);
-
развитие экономики, прежде всего основных отраслей экономики (ВПК, АПК, строительство
и т. д.);
- формирование Государственного бюджета на 2026 год и курс американского доллара;
- объем макрофинансовой помощи с учетом потребностей на 2026 год, например, на текущий год это от 33 до 40 млрд дол.;
- ход войны и последствия вражеской агрессии, что повлияет на риски, правда этот фактор будет влиять более косвенно и вместе с другими, сугубо экономическими.
Что же касается конкретных цифр курса доллара в Украине в декабре, эксперт полагает, что при оптимистическом сценарии курс американского доллара будет находиться в пределах 41,8−43 грн. При этом текущие колебания, хотя периодически будут двигаться то вверх, то вниз, все же не станут сенсационными.
«Курс доллара, как основной иностранной валюты, будет оставаться более или менее контролируемым: по крайней мере, в случае возникновения угрожающих обстоятельств регулятор может прибегнуть к увеличению объемов валютных интервенций и „погасить“, например, ситуативный покупательский ажиотаж», — отметил он.
Что до курса евро, то он будет зависеть главным образом от мировых торгов пары доллар/евро и соответствующих показателей пары гривня/доллар. По мнению банкира, чем меньше разногласий и споров между США и ЕС, чем меньше степень мировой экономической неопределенности — тем больше шансов вернуться к курсам, когда курс евро к доллару равнялся 1,05−1,1.
«Хотя доллару и евро как основным мировым валютам не угрожает обесценивание, пока мы не можем исключить периодические курсовые кульбиты, спровоцированные теми или иными событиями в мире. Очень многое зависит от ряда как объективных, так и субъективных факторов, которые могут повлиять на стоимость той или иной валюты. Однако вполне возможно, что в Украине курс евро не выйдет за 50−51 грн», — подытожил Сергей Мамедов.
Также он посоветовал, несмотря на рост популярности евро в Украине как средства сохранения наличных средств, не «выгребать» из банков и обменников всю евровалюту, поскольку осенью курс последней может меняться сильнее, чем доллара, в обе стороны.
Пока же в августе, как писали «ФАКТЫ», курсы доллара и евро к гривне останутся достаточно стабильными.
