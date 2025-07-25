Что будет с долларом до конца лета: НБУ тратит на удержание курса почти миллиард в неделю

Лето стало противоречивым периодом для курса валют в Украине из-за внезапного скачка евро, который, правда, постепенно стабилизировался. Конец июля — начало августа должны стать для американской и европейской валют в Украине периодом спокойствия и стабильности.

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Такой прогноз «ФАКТАМ» дал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой. На следующей неделе, по его мнению, валютный рынок будет оставаться в рамках уже сложившихся летних трендов и основные параметры, влиявшие на курс в июне и июле, сохранятся и в дальнейшем.

Этому будут способствовать три тенденции:

- курс доллара по-прежнему будет под влиянием режима управляемой гибкости — механизма, позволяющего регулятору сглаживать чрезмерные колебания. У НБУ достаточно инструментов для этого: валютные резервы Украины, которые в конце июня достигли рекордных 45 млрд дол., дают возможность проводить, когда это нужно, интервенции. По нашим прогнозам, объем таких «вмешательств» на этой неделе составит до $ 800 млн, то есть будет оставаться в стандартном диапазоне. Это означает, что официальный курс доллара, скорее всего, удержится в пределах 41,8−42,1 грн. А по состоянию на 1 августа с начала года этот рост может составить всего 0,4%;

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- колебания курсов останутся незначительными. Как на межбанке, так и в наличном сегменте рынка, разница между курсами купли и продажи будет минимальной. Небольшие качели в обе стороны — рост и снижение доллара — вполне естественны для нынешних условий и не выйдут за пределы привычной динамики;

- курс евро в Украине по-прежнему будет определяться двумя факторами — соотношением доллар/евро на международных рынках и позицией гривни по отношению к доллару. По текущим оценкам, серьезных изменений в глобальном паритете не ожидается. Поэтому и украинский курс евро будет оставаться в коридоре 48,5−49,7 грн, что соответствует мировому соотношению 1 евро — 1,15−1,17 доллара.

«Таким образом, на следующей неделе курс доллара сохранится в пределах 41,9−42,2 грн благодаря режиму управляемой гибкости и валютным интервенциям Нацбанка. Колебания курсов межбанка и наличных денег останутся минимальными. Курс евро будет зависеть от мировых котировок и будет оставаться в диапазоне 48,5−49,5 грн», — резюмирует Тарас Лесовой.

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Как ранее писали «ФАКТЫ», в настоящий момент стабильности валютного рынка в Украине больше всего могут угрожать решения президента США Дональда Трампа.

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