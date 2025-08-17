- 17:06 Сжигают жир даже во время сна: самые эффективные чаи для похудения
Где трусы? Танцовщица в клипе Бадоева к песне Макса Барских взбудоражила сеть
Режиссер Алан Бадоев продолжает снимать клипы для украинских исполнителей и завершил на днях съемки четвертого англоязычного трека для Макса Барских под названием Mine, в котором еще и выступил хореографом.
Как только клип появился в эфире, о нем сразу начали говорить, и разговоры не утихают уже второй день подряд.
Сначала речь шла о том, как клип снимался под огнем врага, когда члены съемочной группы были вынуждены бегать из бомбоубежища в локацию, где происходили съемки.
А потом начали обсуждать другую «важную» тему. Вот как пишет о ней одна из поклонниц.
«Главная претензия — где трусы? Не знаю, мне нравится» , — отмечает она в социальной сети.
Кстати, вот и видеоряд клип — Алан Бадоев опубликовал его у себя в Инстаграмме.
Не обошлось, конечно, и без хейта: несмотря на то, что большинству украинцев понравилась исполнительница главной роли в клипе, и в то же время на нее вылилось и немало негатива — в основном от женщин. Кроме того, некоторым «моралистам» не понравилось то, что девушка очень пластична и нравится подросткам и взрослым дядям, а это плохо, потому что «цепляет инстинкты».
Кстати, насчет трусов — они на танцовщице, как оказалось, были, только телесного цвета. Так что клип получился «глубоко нравственным» и «приличным», поэтому можно смотреть даже «моралистам».
Напомним, что ранее Макс Барских поразил зрителей сильной мужской энергией.159
