- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
Части украинцев увеличат размер социальной помощи: кто будет получать до 4 тысяч грн ежемесячно
Из-за тяжелой ситуации в экономике во время войны правительство вынуждено развивать специальные программы специальной помощи населению. Одна из них — оплата электроэнергии, еще одна — выплаты компенсации людям, пострадавшим на производстве.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.
Размер выплат будет зависеть от индивидуальных потребностей человека — медицинских, бытовых или санитарных и составлять от 800 до 4 000 грн.
«Правительство увеличило размеры ежемесячной денежной компенсации для лиц, которые пострадали на производстве и нуждаются в постоянном уходе, а также нуждаются в санитарно-гигиенических средствах, средствах ухода и одновременно на постоянной основе нуждаются в медицинских изделиях или лекарствах» , — говорится в сообщении.
В частности, при необходимости в специализированном медицинском уходе, лекарственных препаратах или медицинских изделиях человек будет получать 4 000 грн;
если необходима постоянная помощь другого лица и дополнительное медицинское обеспечение, речь идет о сумме в 2 тысячи грн;
в случае необходимости в уходе и медицинских средствах украинцы будут получать 1333 грн;
а для покупки санитарно-гигиенических товаров вместе с лекарствами или медизделиями предусмотрено 800 грн.
«Тем, кто уже получает выплаты за уход или натуральную помощь, повторно обращаться не нужно — социальные службы самостоятельно проведут оценку потребностей и передадут данные в Пенсионный фонд Украины, который произведет начисление», — подчеркнули в Министерстве.
Также в заявлении говорится, что если человек впервые хочет оформить натуральную помощь, ему нужно подать заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины. После предоставления необходимого пакета документов гражданину будет начислена соответствующая компенсация.
Напомним, что в Минсоцполитики обещают на протяжении ста дней представить проект новой пенсионной реформы .109
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа