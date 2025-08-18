Части украинцев увеличат размер социальной помощи: кто будет получать до 4 тысяч грн ежемесячно

Из-за тяжелой ситуации в экономике во время войны правительство вынуждено развивать специальные программы специальной помощи населению. Одна из них — оплата электроэнергии, еще одна — выплаты компенсации людям, пострадавшим на производстве.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Размер выплат будет зависеть от индивидуальных потребностей человека — медицинских, бытовых или санитарных и составлять от 800 до 4 000 грн.

«Правительство увеличило размеры ежемесячной денежной компенсации для лиц, которые пострадали на производстве и нуждаются в постоянном уходе, а также нуждаются в санитарно-гигиенических средствах, средствах ухода и одновременно на постоянной основе нуждаются в медицинских изделиях или лекарствах» , — говорится в сообщении.

В частности, при необходимости в специализированном медицинском уходе, лекарственных препаратах или медицинских изделиях человек будет получать 4 000 грн;

если необходима постоянная помощь другого лица и дополнительное медицинское обеспечение, речь идет о сумме в 2 тысячи грн;

в случае необходимости в уходе и медицинских средствах украинцы будут получать 1333 грн;

а для покупки санитарно-гигиенических товаров вместе с лекарствами или медизделиями предусмотрено 800 грн.

«Тем, кто уже получает выплаты за уход или натуральную помощь, повторно обращаться не нужно — социальные службы самостоятельно проведут оценку потребностей и передадут данные в Пенсионный фонд Украины, который произведет начисление», — подчеркнули в Министерстве.

Также в заявлении говорится, что если человек впервые хочет оформить натуральную помощь, ему нужно подать заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины. После предоставления необходимого пакета документов гражданину будет начислена соответствующая компенсация.

Напомним, что в Минсоцполитики обещают на протяжении ста дней представить проект новой пенсионной реформы .

