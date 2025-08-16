41.03 / 41.60 47.98 / 48.66
Деньги

Части украинцев помогут оплатить электроэнергию: кто получит право на деньги

12:45 16 августа 2025
Счетчик электроэнергии

В связи с тем, что цены на энергоносители и, вероятно, тарифы на отопление скоро начнут расти, чиновники приняли решение компенсировать части потребителей выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства.

В первую очередь речь идет о жителях территорий активных или возможных боевых действий.

Кто будет получать дополнительную помощь на оплату коммуналки

Дополнительные деньги на оплату электроэнергии будут начисляться получателям жилищных субсидий и льгот, фактически проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Выплачивать помощь Пенсионный фонд Украины начнет с октября этого года. Выплаты будут назначаться автоматически на основе имеющихся в базе ПФУ данных, поэтому дополнительно подавать заявление не нужно.

Размер денежной помощи

Размер выплат на оплату электроэнергии будет определяться из расчета на каждого человека из состава семьи в размере стоимости 100 кВтч электроэнергии (но не более 300 кВтч на семью).

В течение какого времени будут выплачиваться дополнительные средства на оплату ЖКУ

Денежная помощь на оплату электроэнергии будет предоставляться до:

  • выезда получателей с целью проживания за пределы территории активных или возможных боевых действий или за пределы территории Украины;
  • утраты права на льготу или жилищную субсидию;
  • уничтожение жилого дома;
  • при изменении статуса территории активных или возможных боевых действий на условно безопасные или оккупированные.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как могут измениться платежи за коммунальные услуги.

164

