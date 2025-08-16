Части украинцев помогут оплатить электроэнергию: кто получит право на деньги

В связи с тем, что цены на энергоносители и, вероятно, тарифы на отопление скоро начнут расти, чиновники приняли решение компенсировать части потребителей выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства.



В первую очередь речь идет о жителях территорий активных или возможных боевых действий.

Кто будет получать дополнительную помощь на оплату коммуналки

Дополнительные деньги на оплату электроэнергии будут начисляться получателям жилищных субсидий и льгот, фактически проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

РЕКЛАМА

Выплачивать помощь Пенсионный фонд Украины начнет с октября этого года. Выплаты будут назначаться автоматически на основе имеющихся в базе ПФУ данных, поэтому дополнительно подавать заявление не нужно.

Размер денежной помощи

Размер выплат на оплату электроэнергии будет определяться из расчета на каждого человека из состава семьи в размере стоимости 100 кВтч электроэнергии (но не более 300 кВтч на семью).

РЕКЛАМА

В течение какого времени будут выплачиваться дополнительные средства на оплату ЖКУ

Денежная помощь на оплату электроэнергии будет предоставляться до:

выезда получателей с целью проживания за пределы территории активных или возможных боевых действий или за пределы территории Украины;

утраты права на льготу или жилищную субсидию;

уничтожение жилого дома;

при изменении статуса территории активных или возможных боевых действий на условно безопасные или оккупированные.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как могут измениться платежи за коммунальные услуги.

РЕКЛАМА

164

Читайте нас в Facebook