Тушить чужие пожары опасно: почему брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма оказался под угрозой распада

Когда несколько лет назад принц Гарри и его жена отказались исполнять обязанности членов королевской семьи и переехали в США (так называемый «Мэгзит»), принцесса Кейт Миддлтон пыталась оставаться «последним мостиком» между двумя братьями, хотя это не нравилось ее мужу.

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Об этом пишут зарубежные СМИ. Не секрет, что принц Уильям очень сердился на младшего брата. Будущий король Великобритании занял достаточно жесткую позицию по отношению к «блудным родственникам». И дело было не столько в бунте Гарри, сколько в его откровениях на камеру.

За последние несколько лет Сассекские не раз пытались бросить тень на Британскую Королевскую семью, обвиняя их, в том числе, и в расизме. Неудивительно, что терпение Уильяма быстро подошло к концу. Как ранее утверждали инсайдеры, с принцем солидарна мачеха, королева Камилла. Она якобы за последний год очень беспокоилась о том, что выходки Гарри негативно влияют на состояние онкобольного Чарльза III. А тот, кстати, напротив, настроен на примирение с герцогом Сассекским.

Фото с сайта https://www.yahoo.com

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С монархом была солидарна и Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская, по слухам, связывалась с Гарри и составляла планы с тестем по поводу возможных переговоров для прекращения конфликта внутри королевской семьи. Но, кажется, пришла пора для того, чтобы Кейт определилась, чего она хочет больше: попытаться помочь Гарри или сохранить брак с Уильямом?

«Она напомнила ему, что скрывать в себе весь этот гнев вредно для него, но решила отступить, пытаясь залечить их разногласия. Она перестала пытаться все исправить и считает, что лучше защитить счастье своего брака и мужа, чем пытаться оказать милость Гарри», — отметил инсайдер.

Источник утверждает, что ради мира в своей семье Кейт прекратила любое общение с принцем Гарри после последних публичных комментариев герцога.

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«Он (Чарльз III. — Авт.) не хочет разговаривать со мной из-за этих проблем с безопасностью, но было бы неплохо помириться. <… > Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу», — сказал Гарри в интервью BBC в мае, находясь в Лондоне.

Тогда, как известно, принц повторно проиграл суд против правительства Великобритании, которое после «Мегзита» отказывается предоставлять Сассексу охрану. Говорят, что Меган в мае очень хотела пересечься с Гарри, но Уильям резко отреагировал на желание жены.

«Кейт и Уильям обычно придерживаются одной точки зрения, но Гарри всегда был щекотливой темой. Уильяму стало казаться, что Кейт не устанавливает четких границ, и это повлекло за собой напряжение. Она поняла, что не следует подвергать свой брак испытанию, пытаясь исправить то, что от нее не зависит», — добавил инсайдер.

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«Она пытается потушить пожар в соседнем доме, в то время как пламя может охватить ее собственное здание», — прокомментировал ситуацию другой источник.

Очевидно, Кейт решила не заботиться «не о своих делах», и выбрать «меньшее зло» из двух существующих вариантов.

Кстати, ранее в британской печати обсуждали тот факт, что Уэльские спят в разных спальнях.

Фото с сайта https://www.geo.tv

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