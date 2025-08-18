В четверг, 21 августа, киевское «Динамо», вылетевшее от кипрского «Пафоса» из Лиги чемпионов, проведет на стадионе «ТСК Арена» в сербском городе Бачка-Топола номинально гостевой матч раунда плей-офф Лиги Европы против сильнейшего клуба Израиля «Маккаби» из Тель-Авива (арбитр — Георгий Круашвили из Грузии).

Так уж совпало, что подопечные серба Жарко Лазетича и Александра Шовковского до этого встречались на евроарене с одними и теми же соперниками. «Маккаби» сначала вылетел из Лиги чемпионов от кипрского «Пафоса» (1:1 в гостях, 0:1 на своем поле), а затем прошел в отборе Лиги Европы мальтийский «Хамрун Спартанс» (2:1 на выезде, 2:1 дома). В свою очередь, «Динамо» в рамках квалификации Лиги чемпионов выбило мальтийцев (3:0 и в гостях, и дома), а затем капитулировало перед киприотами (0:1 в Люблине, 0:2 в Лимассоле).

В рамках подготовки к первой встрече с израильтянами на нейтральном поле «бело-синие» в 3-м туре УПЛ разгромили «Эпицентр» — 4:1 и с 9 очками лидируют в турнирной таблице.

Что же касается «Маккаби», то коллектив из Тель-Авива в рамках Кубка Тото обыграл на родном «Блюмфилде» «Хапоэль» из Иерусалима — 2:1 (Абу-Фархи, 12, Турджеман, 60 — Бадаш, 88, с пенальти).

В прежние годы «Динамо» и «Маккаби» пересекались друг с другом в еврокубках четыре раза, одержав по одной победе (1:0 и 0:2 в 2015-м) и дважды сыграв вничью (1:1 и 3:3 в 2011-м).

В предстоящей встрече букмекеры видят небольшим фаворитом чемпиона Украины. К примеру, контора GGBet ставки на победу израильтян принимает с коэффициентом 2,63, на ничью — 3,53, на выигрыш подопечных Александра Шовковского — 2,53.

В прямом эфире трансляцию матча «Маккаби» — «Динамо» смотрите на территории Украины (начало — в 21:00) на телеканале «2+2» и на «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно следить за поединком на платформе онлайн-телевидения, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. Первый матч

21 августа (четверг)

«Маккаби» — «Динамо» 21:00 «2+2», «Киевстар ТВ»

Ответная встреча соперников состоится 28 августа в польском Люблине.

Напомним, что в случае успешного прохождения израильского барьера «Динамо» выйдет в основной раунд Лиги Европы, а в случае неудачи — в основной турнир Лиги конференций.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу».

Фото ФК «Динамо»



