41.11 / 41.59 48.10 / 48.60
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве пытались взорвать военного в автомобиле (фото, видео)

9:20 18 августа 2025
Авто военного взорвалось в Подольском районе Киева. Фото полиции

В Киеве, где недавно мужчину застрелили в собственном автомобиле, в Подольском районе сработала взрывчатка, заложенная под машину, припаркованную во дворе жилой многоэтажки.

Как сообщили в столичной полиции, пострадал владелец транспортного средства. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.

В Подольском районе сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Фото полиции

При взрыве пострадал владелец автомобиля. Фото полиции

РЕКЛАМА

Столичные паблики пишут, что пострадавший — военнослужащий, которого пытались подорвать в собственной машине. ЧП произошло в жилом комплексе на Ивана Выговского.

Ранее неизвестный заложил взрывчатку в машину военного в Одессе — взрыв прогремел, когда владелец автомобиля находился в салоне. К счастью, он выжил.

РЕКЛАМА

А в столице завербованная россиянами девушка пыталась лишить жизни бойца «Азова». Молодые люди познакомились в сети и решили встретиться. Когда военный приехал на место встречи, девушка по телефону предложила ему взять ключи от ее двери под сидением желтого мопеда, припаркованного у дома. Подойдя к скутеру, боец почувствовал что-то подозрительное и успел отойти, прежде чем сработала взрывчатка.

Фото полиции Киева

62

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Август, фото из открытых источников

Раков ждет финансовый успех, а Девам полезно сходить в баню: гороскоп на 17−18 августа

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера

Рецепт жареной печенки от Александра Огородника. Фото - скриншот

Печенка, котрая тает во рту: шеф делится неожиданным сочетанием

Следующий материал
Новости партнеров