- 09:52 В Запорожье есть раненые после утреннего удара баллистическими ракетами
- 09:40 «Маккаби» (Тель-Авив) — «Динамо»: расписание трансляций и прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
- 09:20 В Киеве пытались взорвать военного в автомобиле
- 09:01 Россияне ударили ракетой и авиабомбами по Сумщине, «Шахедами» — по Одессе
- 08:34 Враг атаковал Харьков баллистикой и дронами: повреждены многоэтажки, есть жертвы, много раненых
- 08:17 Овнам — прорыв, Тельцам — вызов на работе, Близнецам — новое знакомство: гороскоп на 18 августа
- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
- 17.08 21:33 Она взбешена: драма развода Тома Брэди и Жизель Бюндхен продолжается
- 17.08 21:03 Отрезаете плохой кусочек яблока и съедаете остальное: эта привычка может быть вредной для вашего здоровья
- 17.08 20:34 Больше года теплилась надежда: на Покровском направлении погиб воин из Винницкой области
- 17.08 20:06 Консервируем дома кукурузу: очень простой и вкусный рецепт
- 17.08 19:56 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
В Киеве пытались взорвать военного в автомобиле (фото, видео)
В Киеве, где недавно мужчину застрелили в собственном автомобиле, в Подольском районе сработала взрывчатка, заложенная под машину, припаркованную во дворе жилой многоэтажки.
Как сообщили в столичной полиции, пострадал владелец транспортного средства. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.
Столичные паблики пишут, что пострадавший — военнослужащий, которого пытались подорвать в собственной машине. ЧП произошло в жилом комплексе на Ивана Выговского.
Ранее неизвестный заложил взрывчатку в машину военного в Одессе — взрыв прогремел, когда владелец автомобиля находился в салоне. К счастью, он выжил.
А в столице завербованная россиянами девушка пыталась лишить жизни бойца «Азова». Молодые люди познакомились в сети и решили встретиться. Когда военный приехал на место встречи, девушка по телефону предложила ему взять ключи от ее двери под сидением желтого мопеда, припаркованного у дома. Подойдя к скутеру, боец почувствовал что-то подозрительное и успел отойти, прежде чем сработала взрывчатка.
Фото полиции Киева62
Читайте нас в Facebook