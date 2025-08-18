В Киеве пытались взорвать военного в автомобиле (фото, видео)

В Киеве, где недавно мужчину застрелили в собственном автомобиле, в Подольском районе сработала взрывчатка, заложенная под машину, припаркованную во дворе жилой многоэтажки.

Как сообщили в столичной полиции, пострадал владелец транспортного средства. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы.

В Подольском районе сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Фото полиции

При взрыве пострадал владелец автомобиля. Фото полиции

Столичные паблики пишут, что пострадавший — военнослужащий, которого пытались подорвать в собственной машине. ЧП произошло в жилом комплексе на Ивана Выговского.

Ранее неизвестный заложил взрывчатку в машину военного в Одессе — взрыв прогремел, когда владелец автомобиля находился в салоне. К счастью, он выжил.

А в столице завербованная россиянами девушка пыталась лишить жизни бойца «Азова». Молодые люди познакомились в сети и решили встретиться. Когда военный приехал на место встречи, девушка по телефону предложила ему взять ключи от ее двери под сидением желтого мопеда, припаркованного у дома. Подойдя к скутеру, боец почувствовал что-то подозрительное и успел отойти, прежде чем сработала взрывчатка.

Фото полиции Киева

