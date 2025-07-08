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Происшествия

В Киеве в собственном авто застрелили мужчину: что говорит полиция

9:34 8 июля 2025
В Деснянском районе Киева застрелили мужчину в авто - Фото: Нацполиция Украины

В Киеве, где недавно злоумышленники попытались взорвать бойца «Азова» взрывчаткой в скутере, в Деснянском районе сегодня утром, 8 июля, неизвестный застрелил мужчину в собственном автомобиле, нападающего разыскивает полиция. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Деснянском районе столицы. Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра. Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего убежал. От полученного огнестрельного ранения потерпевший погиб», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, работники уголовного розыска, кинологи.

«По указанному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Принимаются меры по установлению и задержанию нападающего», — сообщили в полиции.

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Как писали «ФАКТЫ», в Одессе взорвали автомобиль с военным в салоне.

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