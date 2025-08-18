«Это не о бедности, а о возможностях»: дом в форме яйца построили из шин, соломы и глины переселенцы из Харькова в Хмельницкой области

В селе Олешин Хмельницкой области переселенцы из Харькова Лана Тесленко вместе с мужем Александром построили экодом без углов. Для этого использовали преимущественно отходы и вторичные материалы. Фундамент дома сделали из использованных шин, стены — из соломы. Для отделки дома использовали глину. По словам женщины, часть мебели и деталей она нашла на местной сортировке, после чего привела их в порядок и немного переделала. Дом семьи со всеми коммуникациями, отапливается буржуйкой. В нем супруги планируют обустроить музей выброшенных вещей.

«Вокруг нас огромные возможности, которые мы не замечаем»

- Честно говоря, не ожидала такого резонанса вокруг моего дома. Вероятно, все из-за того, что раньше были сообщения, что мы строим его, и кое-кто не верил, что это произойдет и дом будет выглядеть в итоге очень круто. Однако нам с мужем это удалось, и мы с удовольствием делимся своим опытом. Без всякой мании величия, потому что в нашей Украине немало талантливых людей, — рассказывает «ФАКТАМ» Лана Тесленко. — Я всю жизнь что-то творю! То оформляла витрины, создавала фотозоны, делала декор, украшения из кожи и полимерной глины… Мне нравились разнообразные техники. Потом с подругой в Харькове мы создали совместный бренд одежды, в 2019 году он даже получил награду в номинации Street Style на Kharkiv fashion week, также наши изделия демонстрировали в Киеве и получали положительные отзывы. Что интересно, в процессе использовали элементы ресайклинга для подиумных образов. Это многоразовое использование сырья за счет определенной переработки на новый продукт. Мой муж Александр — архитектор, приятно, что наши взгляды всегда и во всем совпадали. Мы обустроили нашу квартиру в Харькове старыми вещами, дав им новую жизнь. Также мы всегда с мужем и детьми сортировали мусор.

Экодом на этапе строительства

— Как вы оказались в Хмельницкой области? Ведь покинуть большой и шумный Харьков — это непросто.

- Я отсюда родом, поэтому мне к селу не привыкать. В марте 2022 года из-за боевых действий мы и переехали сюда. Поселились в селе Олешин, здесь проживал мой двоюродный брат. Там у меня родился творческий проект — бренд «Зеленое худи». Как-то на свалке увидела много отходов тканей. Забрала их домой и возникла идея сшить из лоскутков худи. Это было больше не об одежде, а о ценности, которую она несет. Изделия реализовывала в соцсетях. Одежда стала настолько популярной, что получила немало заказов не только от украинцев, но и из-за границы. Также в Хмельницкой области я основала группу для обмена тем, что кому-нибудь нужно, которая уже переросла в сайт «Коштовності». Таким образом развиваю культуру обмена, когда люди могут отдавать друг другу ненужные вещи.

— А как возникла идея сделать дом из мусора?

- В разгар войны хотелось построить дом из материалов, которые можно найти на свалках, потому что их, особенно стихийных, десятки тысяч по всей Украине. И нужно использовать ресурсы по максимуму, если тебе какая-то вещь не понадобилась — она может помочь другому. Также часто звучат утверждения, что построить дом — дорого. Поэтому хотелось опровергнуть их, и поддержать свою ментальную составляющую. И доказать, что и за копейки можно построить хороший, качественный и экологичный дом. Это не о какой-то бедности или невозможности заработать денег. Это о том, что вокруг нас огромные возможности, которые мы не замечаем. Тем более тема очень важна, потому что многие люди из-за войны потеряли жилье или оно сильно повреждено врагами.

Но главный посыл строительства дома — что когда у человека есть желание и вера, то он может создать что-то материальное из ничего! Нашли участок в очень красивом месте рядом с лесом. Я через соцсети смогла собрать 13 тысяч гривен, ведь люди поверили в мою идею. Также 800 долларов дала подруга. И мы купили землю. Чертежи будущего дома сделал муж. Дом, кстати, в форме яйца. А это символ новой жизни… Начали строить дом осенью 2022 года. Закончили в 2024 году, однако только теперь решились рассказать все детали, потому что как-то было не до того.

Лана Тесленко охотно принимает гостей в своем экодоме

«Иногда из контекста вырывают какую-то деталь и пытаются над этим насмехаться»

— Чем особенен ваш дом? Каковы его параметры и что внутри?

- Площадь — 30 квадратных метров, как смарт-квартира. Но есть все, чтобы комфортно жить. Внутри туалет, душ. Фундамент дома у нас из использованных резиновых шин, внутри там щебень и песок. Определенная часть их вкопана, другая — на поверхности. А все потому, что участок имеет неровности. Чтобы устранять их, нужно было вложить бешеные деньги.

Стены из соломы, обмазывали дом глиной, которую нам отдали даром мужчины, которые копали колодец. Для кровли крыши использовали гонт. Это кровельный материал, изготовленный в виде деревянных дощечек. Также утеплили его утеплителем из льна. Домик имеет сверху полуэтаж, где находятся спальные места. Внизу открытое пространство, где есть кухня и диван, который я сделала из соломы и лаванды, и когда лежишь на нем, наслаждаешься невероятным ароматом.

В таком доме уютно и комфортно

— Были ли какие-то трудности в процессе работы?

- Проект давался нам легко, потому что как-то так получалось, что я на свалках находила все и даже больше. К тому же я человек, который верит в высшие силы. Например, мне нужно было стекло на душевую кабину. А это такой материал, который мало кто выбрасывает. Как-то приезжаю на сортировочную станцию и вижу три куска стекла в коричневом цвете. Это очень дорогостоящая конструкция, только разобрана была. Но нам такой вариант подошел идеально. Например, унитаз нашла тоже на свалке. Целый и очень мало бывший в использовании. На нем виднелись следы шпатлевки, то есть люди, скорее всего, после застройщиков переделывали ремонт. Также на свалке нашла стулья, которым сделала редизайн, комод на ножках из дуба, сервант, сундук. Отапливается дом буржуйкой, в нем есть бойлер, стиральная машинка.

— Во сколько же обошелся ваш экологический дом?

- В целом — 100 тысяч гривен. Потому что 20% из всего проекта покупали, например те же тюки, короба из дерева для каркаса, а 80% — вещи из свалки.

— На новость об экодоме большинство реагирует очень положительно, ролики, которые публикуете в соцсети, набирают миллионы просмотров. А бывают те, кто критикует?

- Есть и такие. Однако весь мир сортирует мусор. Очень неприятно, когда из контекста вырывают какую-то деталь и пытаются над этим насмехаться. Но таких единицы. Многие люди пишут, что этим проектом я мотивировала их не откладывать жизнь на завтра. Не обязательно строить дом, кто-то начал ремонт или другие работы, до которых не доходили руки, потому что переживали, что придется покинуть родные стены. Также люди благодарят за то, что мои публикации помогли им кардинально изменить мнение относительно ресурсов и сэкономили кучу денег. Что можно не покупать новую вещь, потому что на самом деле она и не нужна, а дать жизнь новой. Я живу так, как чувствую. Сознательное потребление — это будущее не только Украины, но и всего мира.

Обычный стул в руках творческого человека может превратиться в арт-объект

