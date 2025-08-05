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Жилье для тысяч переселенцев и специалистов на Закарпатье: инициатива от украинского производителя ветротурбин
В городе Перечин на Закарпатье очередная социально ответственная инициатива от крупного бизнеса — старт масштабного жилищного проекта для украинцев со статусом ВПО и всех, кто готов строить жизнь и карьеру в общине. Идейным вдохновителем и инвестором выступила компания «Френдли Винд Технолоджи» — единственный производитель ветротурбин в Украине, который после полномасштабного вторжения релоцировал производственные мощности из Краматорска на Закарпатье.
О старте инициативы говорится на официальной странице бизнеса в Facebook.
В центре проекта — партнерство между местными властями, релоцированным предприятием и строительной компанией. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Перечинский городской голова Иван Погориляк, директор «Френдли Винд Технолоджи» Владислав Еременко и основательница «Градос Констракшн» Виталия Шилина.
В рамках договоренностей планируется возвести жилой комплекс, рассчитанный на 5−7 тысяч жителей. Квартиры будут строиться как для людей, потерявших дома в результате российской агрессии, так и для всех желающих жить и работать в громаде — в частности в индустриальном парке «Френдли Винд Технолоджи».
Городской голова Иван Погориляк убежден: строительство доступного жилья в сочетании с наличием рабочих мест на современном предприятии способно стать стимулом для возвращения украинцев из-за рубежа: «У нас создаются социальные условия, которые могут и должны стать аргументом в пользу возвращения домой», — отметил глава громады.
Для «Френдли Винд Технолоджи» это уже не первый шаг в жилищном направлении. Речь идет об успешном опыте строительства ЖК «Добрые соседи» на 126 квартир для работников индустриального парка, который был введен в эксплуатацию в этом году. Нынешний проект — более масштабный, но опирается на успешный опыт предыдущего:
«Мы осознаем нашу ответственность перед громадой. После релокации одним из самых сложных вызовов стал поиск жилья для работников, которые потеряли родные дома и переехали вместе с предприятием. Мы не просто адаптировались — мы стали частью местной жизни. И сегодня идем дальше: хотим создать пространство, в котором будет комфортно не только жить, но и планировать будущее. В этом году был введен в эксплуатацию первый в Перечине ЖК — „Добрые соседи“. Будем счастливы открыть еще один современный большой жилой комплекс и не только для наших работников, а для всех, кто стремится развиваться вместе с громадой», — подчеркнул Владислав Еременко.
Идея заключается не только в квадратных метрах, а в создании полноценной среды для жизни. Основательница компании-застройщика Виталия Шилина отмечает: «Основная задача, которую мы ставим перед собой и нашими партнерами, — сделать это жилье уютным, удобным, комфортным для проживания, создать настоящее место силы. Чтобы здесь хотелось жить, растить детей, строить планы».
Запланированный жилищный комплекс на несколько тысяч жителей, среди которых и украинцы со статусом ВПО, является ярким примером эффективного партнерства бизнеса, громады и девелоперов. Его реализация приближает Перечин к статусу динамичного, привлекательного для жизни города, а Закарпатье — к роли нового промышленного центра Украины.44
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