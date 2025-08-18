Это пощечина: раскрыта тайна, которую скрывала Меган Маркл

Возобновление контракта Меган Маркл и принца Гарри с Netflix стало для них хорошей новостью. Однако это решение не было единогласно одобрено и даже вызывало подозрения. Кроме того, оно вызвало ожесточенные дебаты, в которых королевские эксперты предупреждают, что кажущееся триумфом скрывает гораздо менее позитивную реальность, пишет XCatalunya.cat.

ВІДЕО ДНЯ

Оставив дела королевской семьи, Гарри и Меган удивили всех, подписав многомиллионный контракт с Netflix стоимостью 100 миллионов долларов. Документальный фильм «Гарри и Меган» был самой заметной работой, но остальные проекты не оправдали ожиданий. В британской прессе писали, что многие их попытки были «неудачными» и что прежняя аура Сассекских угасает в Голливуде. Это восприятие сопровождало супругов вплоть до нынешнего обновления, которое уже родилось под тенью споров.

Объявление о новом контракте с Netflix, кажется, подтвердило связь между платформой и Сассексами. Однако королевские эксперты, такие как Ричард Иден, назвали это «пощечиной». Как он пояснил в шоу Palace Confidential, действующий контракт является лишь соглашением «первого варианта», что означает, что у Netflix будет последнее слово относительно одобрения или отклонения проектов.

«Это точно пощечина», — сказал Иден, подчеркнув, что пара получит финансирование только при одобрении шоу.

РЕКЛАМА

Восприятие того, что новый контракт является понижением, оказывает непосредственное влияние на публичный имидж Меган и Гарри. Их критики рассматривают это как подтверждение того, что они больше не столь актуальны, тогда как их сторонники интерпретируют это как доказательство настойчивости.

Самые критичные СМИ, такие как Daily Mail и The Sun, интерпретируют это изменение как явную потерю власти супругов. Поскольку у них нет гарантированного дохода, имидж Гарри и Меган ослабляется по сравнению с другими деятелями индустрии развлечений.

Ребекка Инглиш, королевский редактор Daily Mail, четко подытожила это: «Зависит от того, с кем вы разговариваете. Для их поклонников это триумф, потому что они продолжают сотрудничество с Netflix. Однако для их критиков это огромное понижение по сравнению с тем, что было раньше».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что один из самых влиятельных медиумов Америки предсказал Меган Маркл резонансное будущее.

РЕКЛАМА

Фото Getty Images

РЕКЛАМА

352

Читайте нас в Facebook