На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона

С апреля в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о легализации виртуальных активов, или, проще говоря, криптовалют. И уже на текущей неделе документ может быть принят парламентариями в первом чтении, хотя и оставит после себя вопросы.

ВІДЕО ДНЯ

Так, по словам народного депутата Украины, главы Комитета ВР по вопросам финансов и налоговой политики Даниила Гетманцева, документ хотят рассмотреть в первом чтении. Он отметил, что в ходе первого чтения будут формироваться замечания, которые хотят учесть при дальнейшей работе над законом.

По словам политика, законопроект предполагает:

- определение понятия виртуального актива (ВА) как особый вид цифрового объекта (имущества), существующего в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна). Но в то же время расплачиваться им на территории Украины будет запрещено;

РЕКЛАМА

- право собственности на ВА приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное;

- публичное предложение ВА требует оформления «белой книги» — документа с подробной информацией об активе, эмитентах и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках также регулируется четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации;

- «белая книга» является обязательным документом для публичного предложения, которое должно быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать оговорки о рисках и не распространяться на обнародование «белой книги»;

РЕКЛАМА

- поставщики услуг, связанных с оборотом ВА (хранение, торговля, перевод и т. д. ), должны пройти авторизацию, отвечать организационным и финансовым требованиям и обеспечивать защиту клиентов;

- защита владельцев активов и клиентов через прозрачность, раскрытие информации и меры против инсайдерской торговли, манипулирования рынком и незаконного разглашения информации;

- операции с ВА планируется облагать налогами, правда, не сами активы, а полученную за год прибыль от их купли-продажи, при этом ставка составит для активов, полученных в собственность до принятия закона, — 5%, также от налога освободят ряд операций, например, обмен одной криптовалюты на другую.

Экономический эксперт Даниил Монин указал на главный недостаток подобного документа — того, кто будет регулировать ВА в Украине.

РЕКЛАМА

«Меня больше всего смущает, что основным регулятором в нем хотят сделать НБУ, который считает крипту красной тряпкой и угрозой ренты с депозитных сертификатов, которые они называют макроэкономической стабильностью. Посмотрим, наберет ли этот законопроект голоса или нет, но в целом он не про легализацию крипты. Она легальна. Это про ренту с крипты… Очень хочется с переходящими остатками на счетах 700 млрд гривен, по прогнозам МВФ на конец года, еще доить граждан и запрещать», — назвал основную причину легализации криптовалюты и опасность от этого эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о плюсах и минусах нового законопроекта о виртуальных активах.

Фото Pixabay

74

Читайте нас в Facebook