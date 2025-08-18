- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
С апреля в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о легализации виртуальных активов, или, проще говоря, криптовалют. И уже на текущей неделе документ может быть принят парламентариями в первом чтении, хотя и оставит после себя вопросы.
Так, по словам народного депутата Украины, главы Комитета ВР по вопросам финансов и налоговой политики Даниила Гетманцева, документ хотят рассмотреть в первом чтении. Он отметил, что в ходе первого чтения будут формироваться замечания, которые хотят учесть при дальнейшей работе над законом.
По словам политика, законопроект предполагает:
- определение понятия виртуального актива (ВА) как особый вид цифрового объекта (имущества), существующего в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна). Но в то же время расплачиваться им на территории Украины будет запрещено;
- право собственности на ВА приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное;
- публичное предложение ВА требует оформления «белой книги» — документа с подробной информацией об активе, эмитентах и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках также регулируется четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации;
- «белая книга» является обязательным документом для публичного предложения, которое должно быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать оговорки о рисках и не распространяться на обнародование «белой книги»;
- поставщики услуг, связанных с оборотом ВА (хранение, торговля, перевод
- защита владельцев активов и клиентов через прозрачность, раскрытие информации и меры против инсайдерской торговли, манипулирования рынком и незаконного разглашения информации;
- операции с ВА планируется облагать налогами, правда, не сами активы, а полученную за год прибыль от их купли-продажи, при этом ставка составит для активов, полученных в собственность до принятия закона, — 5%, также от налога освободят ряд операций, например, обмен одной криптовалюты на другую.
Экономический эксперт Даниил Монин указал на главный недостаток подобного документа — того, кто будет регулировать ВА в Украине.
«Меня больше всего смущает, что основным регулятором в нем хотят сделать НБУ, который считает крипту красной тряпкой и угрозой ренты с депозитных сертификатов, которые они называют макроэкономической стабильностью. Посмотрим, наберет ли этот законопроект голоса или нет, но в целом он не про легализацию крипты. Она легальна. Это про ренту с крипты… Очень хочется с переходящими остатками на счетах 700 млрд гривен, по прогнозам МВФ на конец года, еще доить граждан и запрещать», — назвал основную причину легализации криптовалюты и опасность от этого эксперт.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о плюсах и минусах нового законопроекта о виртуальных активах.
Фото Pixabay74
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа