Налог на воздух и криптоконцлагерь: что готовят для рынка виртуальных активов в Украине?

Давно назревавший вопрос о легализации криптовалюты в Украине и ее законодательном урегулировании вызрел в появление соответствующего законопроекта. Однако некоторые его положения эксперты считают угрозой для рынка.

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Так, по мнению экономического эксперта Даниила Монина, законопроект № 10225-д имеет ряд более чем сомнительных положений. Однако имеются и положительные.

Так, в числе положительных эксперт отметил тот факт, что для физических лиц обмен одних виртуальных активов на другие — не есть объектом налогообложения, то есть только продажа крипты и выход в валютные ценности есть объектом налогообложения. Таким образом владение криптовалютой не облагается налогом, что эксперт назвал «большим плюсом в законопроекте», так как «пока ты держишь деньги на бирже — ты не платишь налог».

Однако негативных или неоднозначных моментов эксперт назвал все же куда больше:

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налог на воздух или на девальвацию, при котором покупка криптовалюты usdt по курсу 42 при ее продаже по курсу 45 значит заплатить налог на разницу курса;

само налогообложение будет осуществляться по льготной ставке в 5% (плюс военный сбор) только 1 год — 2026-й и при условии декларирования криптовалюты, затем ставка составит 18%, плюс военный сбор;

покупка товаров и услуг запрещена в Законе об виртуальных активов, что не дает рынку альтернативы, считает эксперт;

налог 18% + военный сбор на все перечисления крипты (usdt) другим собственникам;

финансовому мониторингу подлежат любые переводы крипты в объеме больше чем 45 тыс. гривен, фактически 1 тыс. долларов в 2026-м году;

штрафы до 28 млн гривен для физлиц и до 200 млн гривен для юрлиц или 12.5% оборота компаний.

Также предполагается, что:

оказание услуг с криптовалютой должно осуществляться после подачи заявки в налоговую, что обязательно для всех криптобирж;

основным регулятором рынка должен будет стать НБУ;

не допускается к обороту криптовалюта, собственники которой не раскрыты или находятся в оффшорных зонах;

сам закон в случае его принятия в 2025-м году должен вступить в силу с 1 января 2026-го.

«Бравады Гетманцева про легализацию рынка есть способ убийства рынка криптовалют либо установка драконовских налогов и запретов которые ведут к налогу на воздух, налогу на девальвацию и налогу с оборота. НБУ, если что, поможет добить рынок. У него в этом большой опыт. Поэтому, если закон не будет изменен, получим „криптоконцлагерь Украина“. Ну, а украинцы будут искать пути в схемах теневой экономики и/или в смене резидентства. Потому что закон о крипте это не о возможностях. Он о запретах налогах и репрессиях», — резюмировал Даниил Монин.

«Это вопрос об установлении понятных правил игры для участников рынка. Легализация крипты потенциально может иметь значительный эффект для бюджета — по данным исследования Global Ledger относительно потенциала налогообложения, если бы рынок крипты был легализован раньше, уже за 2021−2024 годы государство могло бы получить около 8,34 млрд грн налогов от зарегистрированных в Украине криптобирж (по ставке 18%) и до 6,53 млрд грн от налогообложения доходов граждан», — в свою очередь заявил инициатор законопроекта, глава налогового Комитета ВР Даниил Гетманцев.

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Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», в манипуляциях с криптовалютой подозревают целую группу детективов НАБУ.

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