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Владельцы криптовалюты заплатят налоги с прибыли от ее перепродажи: Гетманцев анонсировал законопроект

17:22 24 апреля 2025
криптовалюта. Фото pixabay

С осени 2024 года в Украине готовят закон о налогообложении виртуальных активов или, проще говоря, криптовалют. И вот уже в четверг, 24 апреля, его текст обещают внести на рассмотрение в парламент. Об этом сообщил народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Закон насчитывает более 200 страниц, объединяющих все основные вопросы по криптоактивам, а именно — регулирование обращения, статус регуляторов, налогообложение.

Как подчеркнул Даниил Гетманцев, важными частями документа являются:

- Налогообложение, которое предлагается осуществлять по самой простой и понятной модели — налогообложение прибыли. То есть облагается налогом разница между тем, что собственник криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов;

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- Переходный период декларирования виртуальных активов, который предполагает, что в течение года можно будет продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.

Ранее свой вариант закона о виртуальных активах анонсировали в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины, согласно которому под налог подпадали оплата товаров криптой и прибыли от ее продажи. Ставки налогов предлагались от 5% до 18% плюс военный сбор в 1,5%.

Фото pixabay

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