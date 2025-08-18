41.05 / 41.57 48.00 / 48.61
«Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены

21:32 18 августа 2025
Джастин Бибер

Джастин Бибер, который идет на новый рекорд со своим первым за четыре года альбомом Swag, вызвал новую волну беспокойства своим последним постом об отдыхе с друзьями в клубе. 31-летний певец опубликовал в Instagram фотографию без рубашки и видео, на котором танцует с друзьями, в частности с бывшей звездой Disney Кайлом Масси, который имеет противоречивое прошлое.

По мнению фанатов, Джастин выглядел «ошеломленным», когда танцевал на вечеринке по случаю выхода альбома Gunna в клубе Zouk в Западном Голливуде, пишет The News.

Бибер написал: «Я никогда не забуду этого, @kylemassey».

Фанаты выражали свою обеспокоенность по поводу победителя Грэмми, один из них написал: «О, Джастин, пожалуйста, береги себя». «Это как будто ты хочешь выглядеть как можно более нестабильным», — добавил другой, а третий вмешался: «Этот чувак медленно умирает.

«Подожди, разве Кайл не тот парень, который присылал сексуально откровенные сообщения 13-летнему?» — воскликнул один, а другой спросил: «Джастин, что ты делаешь?» «Осторожно, именно так Дидди тебя и сделал таким», — сказал другой, имея в виду некогда близкие отношения Бибера с Дидди, который якобы издевался над тогда еще молодым певцом.

Масси попал в заголовки газет несколько лет назад, когда его обвинили в тяжком преступлении, связанном с аморальным общением, когда он якобы прислал откровенное фото несовершеннолетним. В конце концов, он опроверг обвинения, но этот инцидент запятнал его репутацию. Кстати, в этом его обвиняли многие подростки.

Ранее Джастин Бибер и его жена Хейли потрясли признанием о детях.

