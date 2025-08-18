- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
«Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
Джастин Бибер, который идет на новый рекорд со своим первым за четыре года альбомом Swag, вызвал новую волну беспокойства своим последним постом об отдыхе с друзьями в клубе. 31-летний певец опубликовал в Instagram фотографию без рубашки и видео, на котором танцует с друзьями, в частности с бывшей звездой Disney Кайлом Масси, который имеет противоречивое прошлое.
По мнению фанатов, Джастин выглядел «ошеломленным», когда танцевал на вечеринке по случаю выхода альбома Gunna в клубе Zouk в Западном Голливуде, пишет The News.
Бибер написал: «Я никогда не забуду этого, @kylemassey».
Фанаты выражали свою обеспокоенность по поводу победителя Грэмми, один из них написал: «О, Джастин, пожалуйста, береги себя». «Это как будто ты хочешь выглядеть как можно более нестабильным», — добавил другой, а третий вмешался: «Этот чувак медленно умирает..»
«Подожди, разве Кайл не тот парень, который присылал сексуально откровенные сообщения 13-летнему?» — воскликнул один, а другой спросил: «Джастин, что ты делаешь?» «Осторожно, именно так Дидди тебя и сделал таким», — сказал другой, имея в виду некогда близкие отношения Бибера с Дидди, который якобы издевался над тогда еще молодым певцом.
Масси попал в заголовки газет несколько лет назад, когда его обвинили в тяжком преступлении, связанном с аморальным общением, когда он якобы прислал откровенное фото несовершеннолетним. В конце концов, он опроверг обвинения, но этот инцидент запятнал его репутацию. Кстати, в этом его обвиняли многие подростки.
Ранее Джастин Бибер и его жена Хейли потрясли признанием о детях.239
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа