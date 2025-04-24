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Шоу-бизнес

Неужели снова: Джастин Бибер вызвал очередную волну беспокойства

21:30 24 апреля 2025
Джастин Бибер

Певец и автор песен Джастин Бибер, жена которого вызвала слухи о неурядицах в их браке, очень обеспокоил своих поклонников и заставил многих броситься в социальные сети с тревожными комментариями. Все началось с того, что кто-то опубликовал видео певца с подписью «Джастин Бибер демонстрирует тревожное поведение во время курения и вечеринки на Coachella», пишет geo.tv.

Всего за считанные часы появились комментарии, в которых говорилось, что он как будто под наркотиками. По словам одного пользователя, «Они держат его под действием наркотиков, чтобы он не говорил о Дидди».

Однако разговоры на этом не прекратились, потому что многие пользователи назвали это «разрывающим сердце» и призвали других словами: «Мы должны молиться за него».

Также стоит упомянуть, что сообщения о психическом здоровье Бибера, финансовых проблемах и слухи о супружеских ссорах с Хейли уже несколько недель распространяются в социальных сетях, и все это совпало с арестом Дидди и предстоящим слушанием, с которым многие связывают Бибера из-за его тесной связи с рэпером в молодости.

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Кстати, по поводу своей давней связи со скандальным Дидди волновалась и Дженнифер Лопес.

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