Просто снимали гипс: в киевской больнице во время медицинских процедур умер 10-летний ребенок
В Киеве, где утром 18 августа попытаться взорвать военнослужащего в его собственном автомобиле, произошло еще одно чрезвычайное событие — в больнице во время подготовки к операции скончалась 10-летняя девочка.
Как сообщили в полиции Киева, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей.
Девочка травмировала руку около полугода назад — ей зафиксировали перелом с помощью металлической спицы. А недавно она снова получила травму, так что ребенку понадобилась повторная операция.
Во время снятия гипса девочке стало плохо. Врачи медучреждения в Оболонском районе попытались стабилизировать ее состояние с помощью ряда препаратов, но состояние маленькой пациентки ухудшалось. Медики в течение трех часов проводили реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.
В рамках следствия назначен ряд экспертиз, которые установят причину смерти ребенка и качество предоставленных медицинскими работниками услуг. Санкция статьи, по которой проводится досудебное расследование, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.
Эксклюзивный материал «После укола Эмилия посинела на руках у отца»: в Кировоградской области родители обвиняют медиков в халатности и смерти годовалого ребенка" читайте на сайте «ФАКТОВ».
