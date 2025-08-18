41.05 / 41.57 48.00 / 48.61
Деньги

Украинцы могут получить почти по 11 тысяч грн от благотворителей: куда обращаться

15:40 18 августа 2025
Помощь от благотворителей

Несмотря на продолжение войны, еще больше украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, получают шанс на финансовую поддержку.

В частности, новые выплаты в рамках проекта будут предоставляться в Харьковской области. Об этом сообщает благотворительная организация Caritas Ukraine.

Так, программа Basic Needs, направленная на обеспечение базовых потребностей людей, пострадавших от войны, реализуется совместно с Caritas Ukraine, а финансирование осуществляют Caritas Deutschland и Министерство иностранных дел Германии.

В программу попадают населенные пункты с численностью населения до 5 тысяч человек, расположенные в радиусе до 50 км от линии боевых действий. Именно там проживают наиболее уязвимые категории людей, особенно нуждающихся в поддержке.

РЕКЛАМА

Помощь предоставляется в двух форматах:
денежная поддержка — 10 800 грн. на лицо, распределяемое на три месяца. Средства могут быть потрачены на любые необходимые потребности: продукты, одежду, оплату коммунальных услуг или другие расходы;

медицинская помощь — 9 000 грн для тяжелобольных людей. Эти средства предназначены для лекарств, медицинских услуг или необходимого оборудования.

Узнать подробные условия получения помощи можно по телефону горячей линии благотворительной организации: 800 336 734.

РЕКЛАМА

В августе проектная команда «Каритас Украины» встретилась с коллегами в Харькове, где обсудили особенности работы, регистрацию получателей помощи, возможные вызовы и пути их избегания.

Ранее команда уже прошла обучение в отдаленном формате. Однако встреча вживую позволила пообщаться поглубже и уточнить важные рабочие детали.

Сообщается, что проект Basic Needs (Поддержка и обеспечение базовых потребностей особо уязвимых людей, пострадавших от войны, проживающих в зоне 0−50 км вдоль линии столкновения на Юге и Востоке Украины) реализуется в сотрудничестве с Caritas Ukraine и финансируется Caritas Deutschland (Каритас Ausland иностранных дел Германии).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые украинцы получат дополнительные выплаты в размере почти 20 тысяч гривен до отопительного сезона.

РЕКЛАМА

128

РЕКЛАМА
