Насыпьте с вечера эти 2 средства в унитаз, и утром он будет сиять ярче солнечных лучей

Некоторые украинцы считают, что лучше всего унитаз можно чистить пивными дрожжами.

Впрочем, не менее популярным считается и метод, получивший название «двух ложек». О нем рассказывает автор одного из сайтов по уборке.

Называется метод именно так, что для изготовления рабочей смеси понадобится 2 столовых ложки компонентов.

Что нужно работать? Насыпаем в миску 2 столовых ложки лимонной кислоты и 2 столовых ложки пищевой соды. Перемешиваем и наливаем немного теплой воды.

Сразу начинается бурная реакция, раствор шипит и пузырится.

Эту «кашку» нужно распределить по всей поверхности унитаза.

Далее оставить для реакции на 30 минут.

По истечении времени прочищаем все труднодоступные места унитаза ершиком и нажимаем кнопку слива воды.

«Только посмотрите, все загрязнения растворились, поверхность сияет, как новая. А при сильном загрязнении процедуру можно повторить», — уверяет автор метода.

Также автор добавляет, что способ доступный, результат потрясающий, а «экономия ваших денег стопроцентная».

