- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
Насыпьте с вечера эти 2 средства в унитаз, и утром он будет сиять ярче солнечных лучей
Некоторые украинцы считают, что лучше всего унитаз можно чистить пивными дрожжами.
Впрочем, не менее популярным считается и метод, получивший название «двух ложек». О нем рассказывает автор одного из сайтов по уборке.
Называется метод именно так, что для изготовления рабочей смеси понадобится 2 столовых ложки компонентов.
Что нужно работать? Насыпаем в миску 2 столовых ложки лимонной кислоты и 2 столовых ложки пищевой соды. Перемешиваем и наливаем немного теплой воды.
Сразу начинается бурная реакция, раствор шипит и пузырится.
Эту «кашку» нужно распределить по всей поверхности унитаза.
Далее оставить для реакции на 30 минут.
По истечении времени прочищаем все труднодоступные места унитаза ершиком и нажимаем кнопку слива воды.
«Только посмотрите, все загрязнения растворились, поверхность сияет, как новая. А при сильном загрязнении процедуру можно повторить», — уверяет автор метода.
Также автор добавляет, что способ доступный, результат потрясающий, а «экономия ваших денег стопроцентная».
Раньше «ФАКТЫ» писали, как за 30 минут можно вернуть ванной привлекательный вид и белье — и это реально!581
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа