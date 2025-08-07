- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 07.08 23:02 «Шахтер» с блестящей игрой Ризныка увез ничью со стадиона «Панатинаикоса»: видеообзор матча квалификации Лиги Европы
- 07.08 22:01 Завтрак как в ресторане: быстро и очень вкусно
- 07.08 21:32 Горе в семье Брэда Питта: умерла мать актера
- 07.08 21:03 В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы
- 07.08 20:47 Суд обязал СБУ расследовать деятельность Кравца и тг-канала «Джокер», — Бондаренко
- 07.08 20:34 «Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области
- 07.08 20:06 Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов
- 07.08 19:54 Скорпионам — «Туз Кубков», Тельцам — «Король Мечей», а Овнам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 8 августа
- 07.08 19:40 10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа? В НБУ признались, что энергоносители в 2026 году подорожают
- 07.08 19:16 Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями
- 07.08 18:51 Спор Меган Маркл со сводной сестрой может сорвать примирение принца Гарри с королевской семьей
Как быстро и безопасно очистить унитаз дрожжами (видео)
Среди чистящих средств для унитаза, которые используют украинцы, наиболее популярными считаются уксус, лимонная кислота и сода.
Впрочем, этот список далеко не полон, считают в издании Good Housekeeping.
Ведь не стоит забывать о простом, экологически чистом и действенном методе борьбы с налетом, ржавчиной и мочевым камнем, который не требует особого труда. Речь идет о пивных дрожжах, которых нужно взять 50 граммов, добавив 200 мл кипятка.
Если в магазине нет свежих пивных дрожжей, не расстраивайтесь — сухие дрожжи тоже подойдут. Их можно найти практически в любом продуктовом отделе.
Далее нужно выполнить три простых шага.
Шаг 1. Возьмите 50 г пивных дрожжей и залейте 200 мл кипятка. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной консистенции и дайте постоять несколько минут, пока дрожжи не разбухнут и активируются.
Шаг 2. Осторожно вылейте полученный раствор в унитаз. Оставьте раствор на ночь, не смывая и не касаясь воды. Пока вы отдыхаете, дрожжи эффективно справляются с удалением известкового налета, мочевого камня и ржавчины.
Шаг 3. Утром возьмите ерш и пройдитесь по внутренней поверхности унитаза, затем смойте все водой. Вы будете приятно удивлены результатом — сантехника будет без малейших загрязнений и неприятных запахов.
Эксперты утверждают, что этот метод не только лишает трудоемкой уборки, но и является экологически безопасным способом ухода за сантехникой. Использование пивных дрожжей не приводит к повреждению эмали и не выделяет токсичных веществ в отличие от многих агрессивных средств.
Раньше «ФАКТЫ» писали о «секрете» сантехников — как легко прочистить трубы на кухне.98
Читайте нас в Facebook