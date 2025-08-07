Как быстро и безопасно очистить унитаз дрожжами (видео)

Среди чистящих средств для унитаза, которые используют украинцы, наиболее популярными считаются уксус, лимонная кислота и сода.



Впрочем, этот список далеко не полон, считают в издании Good Housekeeping.

Ведь не стоит забывать о простом, экологически чистом и действенном методе борьбы с налетом, ржавчиной и мочевым камнем, который не требует особого труда. Речь идет о пивных дрожжах, которых нужно взять 50 граммов, добавив 200 мл кипятка.

Если в магазине нет свежих пивных дрожжей, не расстраивайтесь — сухие дрожжи тоже подойдут. Их можно найти практически в любом продуктовом отделе.

Далее нужно выполнить три простых шага.

Шаг 1. Возьмите 50 г пивных дрожжей и залейте 200 мл кипятка. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной консистенции и дайте постоять несколько минут, пока дрожжи не разбухнут и активируются.

Шаг 2. Осторожно вылейте полученный раствор в унитаз. Оставьте раствор на ночь, не смывая и не касаясь воды. Пока вы отдыхаете, дрожжи эффективно справляются с удалением известкового налета, мочевого камня и ржавчины.

Шаг 3. Утром возьмите ерш и пройдитесь по внутренней поверхности унитаза, затем смойте все водой. Вы будете приятно удивлены результатом — сантехника будет без малейших загрязнений и неприятных запахов.

Эксперты утверждают, что этот метод не только лишает трудоемкой уборки, но и является экологически безопасным способом ухода за сантехникой. Использование пивных дрожжей не приводит к повреждению эмали и не выделяет токсичных веществ в отличие от многих агрессивных средств.

