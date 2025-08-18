Чтобы лгать папе: популярная певица раскрыла семейные тайны

Популярная певица, участница Евровидения-2024 от Украины Jerry Heil, перевыпустившая скандальный клип, впервые рассказала факты из своего детства. Настоящее имя артистки Яна и она вспомнила свой упорный путь к цели стать музыкантом. На странице в социальной сети певица выложила архивное фото и сообщение о том, как училась в музыкальной школе и написала свое первое фортепианное произведение.

- Яночке было 3 года, когда ее причислили в музыкальную школу, — вспомнила Jerry Heil. — Родители хотели, чтобы меня взяли в 2, но им отказали почему-то. Первую детскую песню я написала в 4 или 5. Научилась импровизировать на фортепиано (чтобы лгать папе, выучила пьесу и играть вместо нее какую-нибудь выдумку) в 12. Первое свое фортепианное произведение написала где-то в том же возрасте.

Артистка вспомнила, как любила сольфеджио и вступила в хорово-дирижерское отделение в Глиера. Яна добавила, что средств платить за контракт на вокальное отделение у ее семьи не было.

- Ближе к 15 поняла, что хочу писать кинематографическую музыку, и в 19 поступила на композиторское отделение в консерваторию, — написала артистка. — И вот дальше происходит резкий поворот сюжета: через два года ваша отличница бросает обучение, становится блогершей — и дальше мы знакомимся с вами.

Проведя сверхсложные расчеты, можно обнаружить, что я пою уже 27 лет. Мечту писать для кино я не оставила ни на день! Жизнь развернула передо мной множество вариантов, и я сказала «дайте все!», поэтому после долгого цикла написания поп песен, сейчас вы можете наблюдать постепенное изменение моего звучания.

Артистка заинтриговала поклонников появлением нового мощного произведения.

На ее сообщение отреагировала мама артистки — Людмила Шемаева.

- Пожалуй таки не зря я выводила мою Яночку 12 лет в музыкальную школу, а потом выездила с ней пол года на подготовительные курсы к поступлению в Глиера, а потом на все экзамены, где меня так трясло под той дверью, пока мой Янусичок сдавал экзамены и набрала само больше баллов. — Благодарю Бога за все, а особенно за то, что он дал мне силы вырастить талант в моем ребенке, а не потерять его.

- Увлекаюсь тобой и твоим путем! — прокомментировали в сети. — Ты вдохновение.

Напомним, ранее певица поразила драматическое видео.

