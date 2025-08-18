- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
Чтобы лгать папе: популярная певица раскрыла семейные тайны
Популярная певица, участница Евровидения-2024 от Украины Jerry Heil, перевыпустившая скандальный клип, впервые рассказала факты из своего детства. Настоящее имя артистки Яна и она вспомнила свой упорный путь к цели стать музыкантом. На странице в социальной сети певица выложила архивное фото и сообщение о том, как училась в музыкальной школе и написала свое первое фортепианное произведение.
- Яночке было 3 года, когда ее причислили в музыкальную школу, — вспомнила Jerry Heil. — Родители хотели, чтобы меня взяли в 2, но им отказали почему-то. Первую детскую песню я написала в 4 или 5. Научилась импровизировать на фортепиано (чтобы лгать папе, выучила пьесу и играть вместо нее какую-нибудь выдумку) в 12. Первое свое фортепианное произведение написала где-то в том же возрасте.
Артистка вспомнила, как любила сольфеджио и вступила в хорово-дирижерское отделение в Глиера. Яна добавила, что средств платить за контракт на вокальное отделение у ее семьи не было.
- Ближе к 15 поняла, что хочу писать кинематографическую музыку, и в 19 поступила на композиторское отделение в консерваторию, — написала артистка. — И вот дальше происходит резкий поворот сюжета: через два года ваша отличница бросает обучение, становится блогершей — и дальше мы знакомимся с вами.
Проведя сверхсложные расчеты, можно обнаружить, что я пою уже 27 лет. Мечту писать для кино я не оставила ни на день! Жизнь развернула передо мной множество вариантов, и я сказала «дайте все!», поэтому после долгого цикла написания поп песен, сейчас вы можете наблюдать постепенное изменение моего звучания.
Артистка заинтриговала поклонников появлением нового мощного произведения.
На ее сообщение отреагировала мама артистки — Людмила Шемаева.
- Пожалуй таки не зря я выводила мою Яночку 12 лет в музыкальную школу, а потом выездила с ней пол года на подготовительные курсы к поступлению в Глиера, а потом на все экзамены, где меня так трясло под той дверью, пока мой Янусичок сдавал экзамены и набрала само больше баллов. — Благодарю Бога за все, а особенно за то, что он дал мне силы вырастить талант в моем ребенке, а не потерять его.
- Увлекаюсь тобой и твоим путем! — прокомментировали в сети. — Ты вдохновение.
Напомним, ранее певица поразила драматическое видео.175
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа