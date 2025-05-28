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Кто бы мог подумать: Jerry Heil поразила дуэтом и драматическим видео
Популярная певица, представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil поразила новой работой. Она выпустила совместную песню и клип вместе с известной нидерландской металл-группой Within Temptation — «Sing Like A Siren». В композиции лидер группы Шарон ден Адель впервые спела на украинском языке.
Режиссером видео стал Маартен Уэлзен. Съемки прошли в Нидерландах, в старинном католическом соборе города Ситтард, близ Амстердама.
- Кто бы мог подумать, что однажды я сяду на поезд, потом пересяду в машину, дальше — в самолет, еще одну машину — и окажусь в трех часах от Амстердама, в старинном городке Ситтард, в аутентичном нидерландском католическом храме, чтобы снять видео на нашу общую песню! — презентовала работу Jerry Heil. — Было очень холодно, мы снимали с открытыми окнами, а на улице шел дождь — все по Божьему плану для этого видео. Кстати, режиссер Маартен Уэлзен с командой вымачивали ткань для штор в чае, чтобы она выглядела винтажно, а рояль в кадре — настоящий, рожденный еще в XIX веке. Но больше всего мне запомнилось, как странно чувствовалось есть вместе снеки на кухне… в соборе!
«Sing Like A Siren» стала саундтреком к документальному фильму, посвященному поездке группы в Украину. В основе песни известная мелодия веснянки. Кадры из католического храма чередуются с отдельно снятыми пейзажами Фарерских островов. По замыслу режиссера в драматическом клипе вокалы певиц раздаются над пустынными берегами, широкими морскими пейзажами и затонувшими кораблями.
- Путь от «охраны атмена» к евровидению и коллаборации с Within Temptation, — прокомментировали под видео. — Вот становление певицы, мое уважение.
— Какая я рада, что весь мир слышит украинских артистов еще и на украинском , — поблагодарили за работу.
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