Трамп был готов уйти во время встречи с путиным: советники американского президента рассказали почему

Советники Белого дома утверждают, что решающая встреча Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне в понедельник является свидетельством импульса, который дал саммит с путиным на Аляске. Один из советников заявил изданию Axios: «Я уверен, что путин ждет, как пройдет понедельник, но все ожидают, не только всегда оптимистичный Дональд Трамп, но и специальный посланник Стив Уиткофф и государственный секретарь Марко Рубио, что путин встретится с Зеленским. Есть способ заключить сделку: собрать покупателя и продавца в одной комнате одновременно, чтобы обсудить это. Мы пытаемся выяснить, действительно ли обе стороны хотят соглашения и какими будут его очертания»

Представители администрации описывают это как трехэтапный процесс. Заставить путина сесть за стол двусторонней встречи с США, чтобы согласовать шаги к миру. Заставить украинского президента сесть за стол сегодняшней двусторонней встречи с США, чтобы согласовать шаги к миру. Заставить путина и Зеленского сесть вместе, чтобы обсудить все на трехсторонней встрече с участием США. Непонятно, произойдет ли это.

На Аляске путин выдвинул максималистские требования: он хочет все это. И в какой-то момент путин казался настолько непоколебимым в своем требовании, что Дональд Трамп был готов уйти.

«Если Донецкая область — это то, что здесь важно, и если нет уступок, мы просто не должны это затягивать, — заявил Трамп путину, по данным источника.

Затем путин, как сообщается, отказался от этого требования.

Источник добавил, что оценки американской разведки относительно силі россии отличаются. Согласно одной из них, путин может захватить Донетчину до октября. Другая прогнозирует гораздо более сложную и неубедительную борьбу.

Уиткофф и Рубио четко дали понять, что Трамп не вел переговоры о сухопутных границах от имени Украины, но заявил, что представляет интересы Киева. Они сказали, что путин впервые согласился с тем, что США и европейские союзники могут предоставить «гарантии безопасности», чтобы остановить дальнейшую российскую агрессию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что союзники Украины пытаются удержать Трампа от уступок путину.

