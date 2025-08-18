путин хочет получить всю Донецкую область без боя, а Трамп — быстрый мир: СМИ о давлении на Украину

российский диктатор хочет полного контроля над Донетчиной, богатой полезными ископаемыми, включая части, которые сейчас содержатся в Украине. путин заявил, что заморозит линию фронта и пообещал не захватывать больше территорий. Об этом сообщает издание The Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

Анонимный собеседник сообщил изданию, что путин «де-факто требует, чтобы Украина покинула Донбасс», состоящий из Донецкой и Луганской областей на востоке Украины. «Трамп склонен поддержать это «, — сказал источник.

Президент США предложил Украине гарантии безопасности, если будет заключено мирное соглашение. Как и в случае со статьей 5 устава НАТО о взаимной обороне, такие гарантии будут означать, что США и европейские союзники Украины будут обязаны ответить на предстоящее нападение россии.

Хотя предложенные гарантии не делают Украину членом НАТО, это первый случай, когда Трамп заявил, что присоединится к Коалиции желающих, которую возглавляют Великобритания, Франция и Германия.

РЕКЛАМА

Собеседник-республиканец, близкий к Трампу, сообщил The Telegraph: «Президент США хочет остановить убийства и положить конец войне. Это суть. Переговоры по территории являются частью этого процесса. Мяч на стороне Зеленского».

Говорят, что европейские лидеры обеспокоены тем, что Владимир Зеленский отклонит любое предложение, предусматривающее уступку по территории, и спровоцирует гневную реакцию Дональда Трампа, с которой он столкнулся в Овальном кабинете в начале этого года.

«Трамп хочет, чтобы это было сделано как можно скорее, и я не думаю, что это займет много времени» , — сказал европейский чиновник.

РЕКЛАМА

Издание отмечает, что Украина, вероятно, отклонит условия путина. Ведь Зеленский четко дал понять, что не хочет обсуждать отступление с украинской территории, а в Европе заявили, что любые решения по обмену землей должны приниматься Киевом самостоятельно.

Дипломатический источник сообщил: «Германия, Франция и Великобритания готовятся к переговорам 18 августа. В частности, о том, как лучше поддержать Зеленского и как не загнать Трампа в угол».

Другой добавил: «Худшее для всех будет, если визит Зеленского вызовет публичную реакцию президента Трампа, от которой мы не сможем отступить» .

Хотя россия удерживает большую часть Донецкой области, Украина все еще контролирует большие участки области, составляющие ее главную линию обороны на востоке. Киев создал свои основные оборонные сооружения, известные как «пояс крепостей», вокруг четырех городов вблизи границ региона в 2014 году.

РЕКЛАМА

Сдача Донбасса без боя даст россии плацдарм для будущих атак на Запорожскую и Днепропетровскую области в направлении Киева.

Во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп заявил, что больше не поддерживает их требования по прекращению огня перед какими-либо переговорами о завершении войны.

Президент США отметил, что сначала попытается достичь постоянного соглашения, чтобы отвечать требованиям россии по полному урегулированию войны. Европейцы, похоже, поддержали эту идею, изъяв предварительно согласованное требование о прекращении огня из своих заявлений после переговоров на Аляске.

Это говорит о том, что Дональд Трамп и владимир путин заставили европейцев и Киев отказаться от этого требования, иначе Вашингтон рискует обвинить их в блокировании мира.

Но чиновник ЕС заявил The Telegraph: «Нашим приоритетом остается полное и безусловное прекращение огня с мощной системой мониторинга, которая может выявить нарушения».

Кремль давно заявляет, что не заинтересован во временном перемирии, а стремится к долгосрочному урегулированию, учитывающему интересы россии.

Ранее аналитик Александр Коваленко заявил о том, что встреча на Аляске не просто подвела мир к опасному пределу, она ее пересекла. Лучше не будет. Дальше будет только хуже.

150

Читайте нас в Facebook