Шикарно выгляжу: популярная актриса отреагировала на свой возраст

Популярная актриса, звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук, поразившая поступком, призналась в чувствах. Анна не скрывает свой возраст и на 40-летие поздравила себя на странице социальной сети. Актриса выложила видео и фотографии, на которых в яркой одежде и макияже шагает по центру Киева.

- Привет мои шикарные 40! — написала Анна. — И да, я не боюсь возраста, потому что считаю, что у меня прекрасная жизнь, насколько она может быть у нас в Украине. Я шикарно выгляжу, у меня прекрасные сыновья, отличная семья, любимая работа! И только до 40, я поняла, что нужно любить себя и что нужно жить, как хочу я, а не, как хотят окружающие.

У меня был прекрасный, плодотворный год, куча интересных проектов, много путешествий, новых знакомств — и я благодарна вселенной за все. А вот с сегодняшнего дня — у меня начинается невероятное начало года Венеры — обещающего мне много интересного.

Совет от 40 лет: Живите, кайфуйте, наслаждайтесь жизнью. Творите и вытворяйте.

Напомним, в 2024 году стало известно, что Анна рассталась со своим мужем-депутатом после восьми лет брака. Она воспитывает двух сыновей.

Подписчики поздравили актрису с личным праздником и добавили, что она выглядит великолепно.

- Вы самая лучшая! — поздравили в сети. — а цифры не имеют значения)

- Вы очень красивая и харизматичная девочка, так что 40 — это начало! — добавили в комментариях.

- Наслаждайтесь жизнью, цените то, что у вас есть и получайте еще больше! — пожелали в сети. — Живите в мире, достатке и любви! Ярких Вам ролей, творческого вдохновения и приятного окружения!

Ранее в эксклюзивном интервью ФАКТАМ популярный актер Юрий Выхованец рассказал о жизни во время большой войны.

