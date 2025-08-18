- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
Шикарно выгляжу: популярная актриса отреагировала на свой возраст
Популярная актриса, звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук, поразившая поступком, призналась в чувствах. Анна не скрывает свой возраст и на 40-летие поздравила себя на странице социальной сети. Актриса выложила видео и фотографии, на которых в яркой одежде и макияже шагает по центру Киева.
- Привет мои шикарные 40! — написала Анна. — И да, я не боюсь возраста, потому что считаю, что у меня прекрасная жизнь, насколько она может быть у нас в Украине. Я шикарно выгляжу, у меня прекрасные сыновья, отличная семья, любимая работа! И только до 40, я поняла, что нужно любить себя и что нужно жить, как хочу я, а не, как хотят окружающие.
У меня был прекрасный, плодотворный год, куча интересных проектов, много путешествий, новых знакомств — и я благодарна вселенной за все. А вот с сегодняшнего дня — у меня начинается невероятное начало года Венеры — обещающего мне много интересного.
Совет от 40 лет: Живите, кайфуйте, наслаждайтесь жизнью. Творите и вытворяйте.
Напомним, в 2024 году стало известно, что Анна рассталась со своим мужем-депутатом после восьми лет брака. Она воспитывает двух сыновей.
Подписчики поздравили актрису с личным праздником и добавили, что она выглядит великолепно.
- Вы самая лучшая! — поздравили в сети. — а цифры не имеют значения)
- Вы очень красивая и харизматичная девочка, так что 40 — это начало! — добавили в комментариях.
- Наслаждайтесь жизнью, цените то, что у вас есть и получайте еще больше! — пожелали в сети. — Живите в мире, достатке и любви! Ярких Вам ролей, творческого вдохновения и приятного окружения!
Ранее в эксклюзивном интервью ФАКТАМ популярный актер Юрий Выхованец рассказал о жизни во время большой войны.279
