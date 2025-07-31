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Не сломить ничем: популярная актриса поразила своим поступком
Популярная актриса, звезда сериала «Одного разу під Полтавою» Анна Саливанчук, показавшая зажигательные фото с отдыха, поразила поступком. Возвращаясь домой после отпуска, который провела с сыновьями, актриса в дороге записала кинопробы, несмотря на сложный переезд.
Подробностями она поделилась на своей странице в социальной сети и добавила, что украинок ничто не может сломить.
«Эти фото я сделала с самого утра, после тяжелой и долгой дороги под дождем, потому что срочно нужно было записать пробы в кино, и мы после границы остановились, и снимали, — поделилась Саливанчук. — Что это говорит о нас, украинках — нас не сломить ничем, если 2 суток не спишь, а тут пробы, ты сразу аккумулируешь себя и работаешь. Это о нашем народе — сколько бы нас ни ломали, подрывали — мы стоим на своем несгибаемом духе».
Подписчики поддержали актрису и добавили свои впечатления в комментариях.
«Действительно украинки самые сильные, самые лучшие, самые смелые», — добавили в комментариях.
«Красивая и сильная! — отреагировали в сети. — Но в то же время нежная! Мед для глаз видеть такую красоту! Вы молодец!»
«Аня, вы не только красивая и талантливая, вы — сильная женщина! — написали поклонники. — Ваша сила проявилась в способности адаптироваться к меняющимся обстоятельствам в вашем путешествии. Вы вдохновляете тех, кто рядом с вами, и с кем вы делитесь своими видео».
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