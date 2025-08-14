«Взрывная волна дошла аж до нашей квартиры»: известный актер Юрий Выхованец о жизни во время большой войны

Известный актер, звезда франковского театра Юрий Выхованец даже в самые сложные времена не теряет чувства юмора. Говорит, что во время большой войны больше приобрел, чем утратил. Он оставил мысли переехать вместе с семьей в Киев, хотя часто бывает там на съемках и даже полномасштабное вторжение встретил по дороге в столицу. Съемки в двух сериалах — «Митець» и «Служба 112», премьеры которых скоро состоятся на ICTV2, он называет настоящим удовольствием. Съемки в двух сериалах — «Митець» и «Служба 112», премьеры которых скоро состоятся на ICTV2, он называет настоящим удовольствием. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юрий Выхованец вспомнил о самом сложном дне большой войны, выступлении жены FIЇNKA на Нацотборе «Евровидения-2025» и страхе за сына.

«Это было сплошное удовольствие»

— Юрий, знаю, что вы только закончили сниматься в двух мощных сериалах ICTV2.

— Да, я играю капитана СБУ Кравченко в сериале «Митці» и сержанта полиции в «Служба 112». Откровенно, съемки — это было сплошное удовольствие, потому что я люблю таких персонажей. Они решительные, иногда поступают необдуманно, но это все по-честному. События в сериалах происходят в наше время и затрагивают тему войны, а некоторые напрямую с ней связаны.

— Есть актеры, которые считают, что сейчас не стоит снимать о войне.

— Но мы живем в войне, это наша современность. О чем тогда снимать? О времени, которое уже прошло? Мы делаем современные сериалы и, кстати, часто с элементами юмора. Знаете, лучший юмор у ребят, вернувшихся с фронта. И они говорят, что о войне надо снимать.

— А москаля сыграли бы?

— Я не вижу прикола в этом для себя. Знаю, некоторые наши актеры играли москалей, а потом сожалели об этом. Мне кажется, не нужно делать москальских персонажей. Пусть они сдыхают как массовка, а не имеют лица обычных людей. К тому же я отказываюсь говорить по-русски в кадре.

Юрий Выхованец с женой - певицей FIЇNKА

— Что навсегда изменила для вас эта война?

— За это время больше приобрел, чем от меня ушло. Появилось больше «красок». Самое тяжелое, что ушло много знакомых и друзей. Но как для актера наконец-то проявилось то, чему нас всегда учили, — «быть здесь и сейчас». Изменилось отношение к своей земле. Теперь я точно знаю, что никуда из Франковска не уеду.

— Возникали когда-то такие мысли?

— Да, по необходимости, потому что все почему-то ехали в Киев. А сейчас понимаю, что вырванный со своего места не буду таким, каким являюсь.

— В первые месяцы большой войны ваша жена с сыном уехали за границу…

— Да, я заставил, потому что уезжали родственники. Давай, говорю жене, хотя бы на немножко. Но Ира уехала ненадолго, сказала, что сидеть там не может. После того зареклась, что никуда никогда уезжать не будет. Сыну тогда было почти два, и он был единственной причиной, почему она поехала.

— Вашу жену многие знают больше как певицу FIЇNKA. Что вы говорили, когда она решила принять участие в Нацотборе на «Евровидение»?

— Это даже не обсуждалось. Первое предложение пойти на Нацотбор было, когда Ира была еще беременна. Тогда она не смогла пойти. Затем еще раз предложили. Но после последнего Нацотбора жена сказала, что больше не пойдет.

Жена актера с сыном

«Стал в очередь за шаурмой, и тут сзади как гепнуло, все присели. Но из очереди никто не вышел»

— Каким было для вас начало полномасштабного вторжения?

— Это была сильная история. За неделю до вторжения я сложил рюкзак автономной жизни на неделю — в лесу или в укрытии. Отксерил все документы, сбросил, что нужно, на жесткий диск. Мои товарищи к этому относились с иронией. 23 февраля 2022 года у нас был спектакль «Гоголь кабаре». А 24-го я должен был приехать в Киев на кастинг. И вот после спектакля, 23-го, с одной «бананкой» я пошел на вокзал. Пробиваю билет, а он не пробивается. Оказалось, что каким-то образом я купил билет на март. Тогда купил другой билет и все-таки сел на поезд. Ехал и еще шутил о войне.

Проснулся утром, в 6:20, и первой мне дозвонилась агент по кастингу. Сказала: «Где бы ты ни был, возвращайся домой. Война». Поезд остановили в Малине и всех нас высадили посреди поля. Холод был страшный. Я дошел до вокзала, спрашиваю у девушки в кассе, как доехать до Франковска, но ее так трясло, что она даже не могла понять, где этот Франковск находится. В это время уже прилетело по аэропорту Франковска. Взрывная волна дошла до нашей квартиры, и жена с сыном быстро перебрались в театр.

— А вы?

— Я поехал в Киев. Помню пустую площадь возле вокзала, детей с игрушками, которые сидели на чемоданах. Мне тогда жрать хотелось страшно. Смотрю, на площади продают шаурму. Стал в очередь, и тут сзади как гепнуло, все аж присели. Но из очереди никто не вышел. Наконец удалось найти место в поезде до Франковска, и за восемь часов, стоя, доехал.

— Что тогда было с театром?

— Все сплотились. Меня сделали начальником охраны. Один из актеров стал шеф-поваром. Каждый день приезжали фуры с гуманитаркой, и нам нужно было их разгружать. В гостинице рядом жили переселенцы, которые ходили к нам в укрытие. Моя мама помогала на кухне.

— Было тогда ощущение, что актерство вообще не потребуется?

— Никто не знал, чего ждать. Еще когда был коронавирус, я думал, чем бы мог заняться. Но как-то наши руководители «выруливали» и тогда, и сейчас. Неделю мы разбирали коробки. Затем начали играть в подвале первые спектакли, параллельно занимаясь волонтерством. Затем перешли на сцену, начали гастролировать. Сейчас наш зал полон зрителей. Бывает по два спектакля в день. Знаете, театр или «добивает» до конца, или залечивает. Это называется катарсисом, и так было всегда.

Съемки Юрий называет настоящим удовольствием

— Думали над тем, что, может, придется идти на фронт?

— Я и сейчас об этом думаю. У нас даже скандалы в семье были. Бывает, в голове и сердце аж печет от злости. Потом нас собрали в театре, объяснили наше место в это время и нашу задачу. Поэтому пока «там» горит, мы здесь прошлым выворачиваем настоящее и заделываем фундамент для будущего.

— Страшно от мыслей о фронте?

— Только из-за жены и сына. Уверен, что наша армия уже обучена, и рядом с такими людьми будет не страшно. Я не копаюсь в этом, но если уж так случится, то быть тому.

— К сигналам судьбы надо прислушиваться.

— Это еще одна вещь, которая произошла со мной во время этой войны.

— Думали, что сделаете в день нашей Победы?

— Знаете, не хочется сглазить. Как во времена горя, так и большой радости мы будем сплачиваться. Но, думаю, у полиции в тот день будет много работы — утихомиривать всех, кто будет праздновать. Пусть уж этот день просто придет. Я уверен, что он будет, и чувствую, что даже скоро.

Ранее звезда «Первых ласточок» Олег Гоцуляк в интервью «ФАКТАМ» рассказал об испытаниях и творчестве во время большой войны.

