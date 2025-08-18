- 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
- 19:03 Чиновники и подрядчики на Волыни снова посягали на средства громад, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 18:49 Насыпьте с вечера эти 2 средства в унитаз, и утром он будет сиять ярче солнечных лучей
- 18:36 «Списки Жернакова» и полмиллиона долларов грантов: что пишут СМИ о конфликте в Общественном совете добродетели
- 18:23 Части украинцев увеличат размер социальной помощи: кто будет получать до 4 тысяч грн ежемесячно
- 18:09 Футболист «Ювентуса» разводится с красавицей-женой ради обворожительной стюардессы
- 18:07 В Украине стартовала программа «Пакет школьника»: как подать заявку на участие
- 17:52 Шикарно выгляжу: популярная актриса отреагировала на свой возраст
- 17:26 «Говорить, что это „лишние“ деньги для киевлян, — чистая манипуляция»: эксперт о намерениях властей забрать у столицы 8 млрд
«Говорить, что это „лишние“ деньги для киевлян, — чистая манипуляция»: эксперт о намерениях властей забрать у столицы 8 млрд
Решение об изъятии из бюджета столицы 8 млрд — сугубо политическое. Решать проблемы государственного предприятия «Укрзалізниця» должно государство. Об этом заявила эксперт по транспортным вопросам Анна Минюкова.
«Поддерживать законопроект 13439−3, который изымает из бюджета Киева 8 миллиардов гривен — это и дальше поддерживать коррупцию (которая годами процветает в той же УЗ) и неэффективный менеджмент в стране. Это не поддержка страдающей УЗ, а сигнал всем украинцам, что парламент продолжает голосовать по указке сверху. Почему спасти УЗ должен Киев, а не их владелец (Министерство инфраструктуры) — вопрос абсолютно непонятный. Вроде УЗ только в Киеве ездит. Так что решение забрать деньги из бюджета Киева — чисто политическое. Власть хочет смародерить деньги. Сегодня у Киева. Завтра в вашей громаде. А послезавтра из кармана вас лично», — заявила Анна Минюкова.
Она также обратила внимание на неэффективное использование средств государством.
«Остатки на едином казначейском счете составляли более 100 млрд грн, куча денег осталось у Минобороны. Неграмотное распределение государственных средств поражает: посмотрите, сколько выделено денег на оккупированные территории, на сопровождение государственных органов — машины резиденции, на убыточные институты и предприятия, строительство и восстановление школ в прифронтовых регионах, где нет детей», — написала она.
Эксперт считает, что у государства есть резервы для решения проблем «Укрзалізниці» не за счет киевлян. И напомнила о распределении финансовых обязательств между органами госуправления и местного самоуправления, что регламентируется Бюджетным кодексом.
«Главная задача государства — обеспечить равенство и справедливость распределения средств. Именно этот принцип нарушен: у Киева забирают 60% НДФЛ, у других городов — 40%. Бюджетный кодекс четко определяет: сверхдоходы коммерческих предприятий должны оставаться в местных бюджетах для формирования резервного фонда и субвенций, в том числе для армии. Говорить, что это „лишние“ деньги для киевлян — чистая манипуляция», — подчеркнула Анна Минюкова.
Ранее советник главы АГУ Виталия Кличко Оксана Продан заявляла о том, что изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева приведет к уменьшению помощи военным от столицы, а также пострадают учителя, медики, переселенцы, другие категории.43
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа