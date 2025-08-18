Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить удары по враждебным позициям. В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» (Тамбовская область, рф). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу „Дружба“ полностью остановлена. Нефтеперекачивающая станция „Никольское“ является частью экономической инфраструктуры рф и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора. Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала рф с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует…» — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто на его обвинение в якобы атаке Украины на энергетическую безопасность его страны напоминанием, что Венгрия систематически в течение многих лет прилагала усилия для сохранения своей энергетической зависимости от рф, несмотря на продолжительные предостережения, что последняя ненадежна.

«Петер, именно россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать. Венгрии годами говорят, что Москва — ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от россии. Даже после начала полномасштабной войны. Теперь вы можете посылать свои жалобы — и угрозы — своим друзьям в Москве», — написал Сибига.

Отметим, что Сийярто вновь обвинил Украину в якобы «атаке на энергетическую безопасность» его страны, что привело к «прекращению поставок нефти» из-за повреждения нефтепровода в рф, намекнув при этом на возможные последствия в энергоснабжении Украины.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о намерениях Германии наказать Венгрию и Словакию за попытки расколоть единство Евросоюза.

