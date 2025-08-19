В четверг, 21 августа, житомирское «Полесье», выбившее из турнира «Санта-Колому» из Андорры и венгерский «Пакш», проведет на стадионе «Татран» в словацком Прешове номинально домашний поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против двукратного финалиста турнира итальянской «Фиорентины» (арбитр — 37-летний Алияр Агаев из Азербайджана).

Если команда Руслана Ротаня в своей короткой еврокубковой истории еще ни разу не играла против клубов из Италии, то «Фиорентина» пересекалась с нашими командами целых 10 раз. При этом коллектив из Флоренции ни разу не проиграл представителям Украины (шесть побед, четыре ничьи): с «Динамо» — 2:1, 0:0 в 1969-м, 1:0, 0:0 в 1989-м, 1:1, 2:0 в 2015-м и с «Днепром» — 0:0, 2:1 в 2001-м, 0:0, 2:1 в 2013-м.

Не удивительно, что букмекеры в предстоящем поединке в Словакии видят явным фаворитом итальянский клуб, для которого это будет первый официальный матч сезона (в летних спаррингах «фиалки» сыграли с «Лестером» — 0:2, с «Ноттингем Форест» — 0:0 и с «Манчестер Юнайтед» — 1:1; по пенальти — 4:5). К примеру, контора GGBet ставки на победу «Полесья» принимает с коэффициентом 7,28, на ничью — 4,8, на выигрыш подопечных экс-наставника «Милана» Стефано Пиоли— 1,35.

В прямой трансляции матч «Полесье» — «Фиорентина» на территории Украины покажет (начало — в 21:00) платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно смотреть поединок, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. Первый матч

21 августа (четверг)

«Полесье» — «Фиорентина» 21:00 «Киевстар ТВ»

Ответная встреча соперников состоится 28 августа на стадионе клуба «Сассуоло» «Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии (домашняя арена «Фиорентины» «Артемио Франки» во Флоренции — на реконструкции).

Напомним, что если «Полесье» пройдет «Фиорентину», то выступит в основном раунде Лиги конференций, если же нет, то вылетит из еврокубков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Полесье» в поединке 3-го тура чемпионата Украины проиграло на своем поле ЛНЗ.

Фото ФК «Полесье»



