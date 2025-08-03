- 11:32 Помощь есть — можно не работать: в ФРГ призывают отменить все выплаты для беженцев из Украины
- 11:29 У Сергея Притулы родился четвертый ребенок: как назвали малыша
- 10:59 Дожди накроют Украину, но их остановит молодой антициклон: что нужно знать о погоде на неделе 4 — 10 августа
- 10:11 Расстрелял из травмата и стал добивать: в Харькове напали на ветерана с инвалидностью (видео 18+)
- 09:54 Где и когда смотреть онлайн «Динамо» — «Пафос» в отборе Лиги чемпионов: кому отдают предпочтение букмекеры
- 09:24 Дроны атаковали важную железнодорожную станцию в Волгоградской области россии
- 08:43 Удары по Днепропетровщине и прилеты в Одессе: минувшая ночь в Украине снова была неспокойной
- 08:18 Ракам потребуется уединение, а Водолеям нужно не бояться выйти из зоны комфорта: гороскоп на 4 августа
- 03.08 22:28 Стоит ли покупать летнее платье в конце лета: нужно учесть некоторые нюансы
- 03.08 22:19 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 03.08 22:02 Летний чай, как в дорогом ресторане: рецепт известного кулинара
- 03.08 21:33 Неожиданно: Кэти Перри и Джастин Трюдо «наслаждаются» знакомством друг с другом
Секрет, о котором молчат сантехники: как легко прочистить трубы на кухне
Средства для уборки можно не только приобрести в специализированных отделах магазинов, но и сделать своими силами, как, например, экологичный гель для чистки унитаза.
А блоггер Clean Master на своем канале рассказал о методе, с помощью которого можно быстро прочистить ливень в кухонной раковине, не выплачивая лишние деньги за визит сантехника.
Прежде всего, он советует вычерпать избыток воды из раковины, чтобы смесь действовала целенаправленно на засор.
Чистящее средство готовится из нескольких ингредиентов, которые есть на каждой кухне.
Во-первых, это яичный белок, который нужно отделить от желтков. Во-вторых, это любое моющее средство, три ложки которого добавляют к белку и хорошо перемешивают, а затем выливают в слив засорившейся раковины. Третье и четвертое — две полные столовые ложки пищевой соды и… 100 мл растительного масла.
Последний ингредиент — литр сильно нагретой воды, которая не должна кипеть.
«Если у вас есть пищевая пленка, закройте ливень — это ускорит эффект», — советует Clean Master и утверждает, что смесь вступит в реакцию, разъест засор и вода начнет легко вытекать через слив.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как избавиться от мошек на кухне без единой капли «химии».
Фото — скриншот4484
Читайте нас в Facebook
Весы — «Императрица», Овен — «Туз Жезлов», а Стрельцам — «Колесница»: Таро-прогноз и советы карт на 04 августа