Секрет, о котором молчат сантехники: как легко прочистить трубы на кухне

Средства для уборки можно не только приобрести в специализированных отделах магазинов, но и сделать своими силами, как, например, экологичный гель для чистки унитаза.

ВІДЕО ДНЯ

А блоггер Clean Master на своем канале рассказал о методе, с помощью которого можно быстро прочистить ливень в кухонной раковине, не выплачивая лишние деньги за визит сантехника.



Прежде всего, он советует вычерпать избыток воды из раковины, чтобы смесь действовала целенаправленно на засор.

Чистящее средство готовится из нескольких ингредиентов, которые есть на каждой кухне.

Во-первых, это яичный белок, который нужно отделить от желтков. Во-вторых, это любое моющее средство, три ложки которого добавляют к белку и хорошо перемешивают, а затем выливают в слив засорившейся раковины. Третье и четвертое — две полные столовые ложки пищевой соды и… 100 мл растительного масла.

РЕКЛАМА

Последний ингредиент — литр сильно нагретой воды, которая не должна кипеть.

«Если у вас есть пищевая пленка, закройте ливень — это ускорит эффект», — советует Clean Master и утверждает, что смесь вступит в реакцию, разъест засор и вода начнет легко вытекать через слив.

РЕКЛАМА

Раньше «ФАКТЫ» писали, как избавиться от мошек на кухне без единой капли «химии».

Фото — скриншот

4484

Читайте нас в Facebook