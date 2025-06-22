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Избавляемся от мошек на кухне без капли «химии»: блогерша Марина посоветовала, как сделать это легко и «по-домашнему»
Блогер Марина Жукова, которая ранее рассказала, как в жаркое время избавиться от неприятных запахов от обуви, поделилась советами, как можно избавиться от назойливых мошек домашними методами, без использования химикатов.
Шаг 1: Генеральная уборка
Прежде всего, определите места скопления мошек (мусорное ведро, раковина, фруктовница). Тщательно вымойте все поверхности раствором уксуса с водой (1:1), уделяя внимание столешницам и уголкам, где могут оставаться крошки или сладкие капли.
Шаг 2: Хранение продуктов
Уберите все «кормушки» для мошек: фрукты и овощи храните в холодильнике или под крышкой, хлеб и печенье — в закрытых емкостях. Не оставляйте грязную посуду на ночь. Можно положить несколько гвоздичек или лавровый лист рядом с фруктами — их аромат отпугивает мошек.
Шаг 3: Мусорное ведро — под контроль
Мошки обожают пищевые отходы. Выносите мусор ежедневно, особенно органику. Регулярно протирайте ведро уксусом или раствором соды с лимоном. Можно насыпать немного сухой соды на дно для нейтрализации запахов и предотвращения размножения мошек.
Шаг 4: Делаем ловушку
Если мошки уже появились, поможет простая ловушка: возьмите банку, налейте на дно яблочный уксус (или смесь сока и капли мыла). Накройте пищевой пленкой, проколите несколько дырочек зубочисткой и поставьте в месте скопления мошек. Они попадут внутрь и не смогут выбраться.
Шаг 5: Проверяем комнатные цветы
Иногда мошки заводятся в перелитой почве комнатных растений. Если заметите их возле горшка: уменьшите полив, посыпьте сверху немного корицы (она безопасна для растений, но отпугивает мошек) или замените верхний слой грунта.
Шаг 6: Поддержание чистоты
Для профилактики раз в неделю протирайте проблемные зоны уксусом. Не оставляйте продукты на виду, особенно в жару. Используйте тряпку с каплей эфирного масла (лаванды, лимона) для свежести и отпугивания насекомых.
Эти простые шаги помогут поддерживать чистоту на кухне, экономя ваше время и нервы, ведь предотвратить появление мошек всегда легче, чем бороться с их нашествием.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Марина Жукова посоветовала, как убрать известковый камень без химии.385
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