Украинка в платье от Gasanova представит штат Иллинойс на конкурсе красоты в США (фото)
Андриана Пущак, уроженка Дрогобыча, представит штат Иллинойс на одном из самых престижных конкурсов красоты в США — Ms World America 2025. Он состоится в Майами с 24-го по 28 августа. Она будет соревноваться в категории 30+.
Первый день конкурса — 24 августа, День Независимости Украины. Это очень символично для участницы. Андриана выйдет перед американским жюри в образе, сочетающем стиль и национальную гордость, — в платье от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой (бренд Damirli). Ее одежду носят представители первой леди и семьи президента Украины. Сотрудничество с дизайнером началось после предыдущего конкурса, в котором Андриана завоевала титул Ms Petite USA Universe 2025, а на следующий день она проснулась с предложениями от американских медиа.
«Для меня участие в конкурсе — это о том, что каждая женщина может идти к своим мечтам, несмотря ни на что. Это не только о короне или титуле, — говорит Андриана. — Моя глобальная цель — вдохновлять женщин верить в себя, открывать свой потенциал и достигать большего, чем они когда-либо представляли. Даже в новой для себя стране можно выйти на сцену, заявить о себе и оставить след. Я никогда не думала, что конкурс красоты может привлечь такое внимание».
Добавим, что Андриана — лидер украинской диаспоры и beauty-эксперт. Она — чемпионка Украины, Италии и Испании в области перманентного макияжа. После переезда в США в 2022 году развила успешную карьеру в индустрии красоты и стала влиятельной фигурой среди украинок за границей. В 2025 году получила титул Ms Illinois, а на конкурсе Ms/Mrs Universe Pageant в Лас-Вегасе получила корону Miss Petite USA Universe 2025, стала первой вице-мисс Ms USA Universe и вошла в первую тройку в номинации «Народный выбор».
Ранее «Мисс Вселенная Украина-2025» София Ткачук в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о начале большой войны, ощущении беспомощности и готовности к любым ситуациям на конкурсе красоты.245
