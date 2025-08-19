41.12 / 41.58 47.95 / 48.55
Как выглядит младшая дочь Могилевской: звездная мама поделилась редким видео

14:39 19 августа 2025
Наталья Могилевская впервые показала лицо младшей дочери

Известная певица Наталья Могилевская, которая призналась, что удочерила двух девочек, впервые показала в Instagram лицо своей младшей дочери Софии.

Долгое время артистка усердно скрывала девочек, 13-летнюю Мишель и 5-летнюю Софию, чтобы дать им время адаптироваться к новой семье. Однако на днях в Instagram-Stories Могилевская опубликовала видео с утренней прогулки, где ее дочь катается на велосипеде и дважды поворачивается к камере.

Певица, которая вместе со своим избранником Валентином воспитывает девочек, подписала ролик вопросом: «А как началось ваше утро сегодня?».

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад Наталья Могилевская поразила подарком для младшей дочери. Праздник для пятилетней Сони проходил в стиле ее любимого мультфильма «Русалочка». На своей странице в социальной сети Наталья поделилась фотографиями и видео с празднования и рассказала о процессе подготовки к нему. Певица решила подключить к нему и саму Соню.

Могилевская также устроила дочери квест по территории загородного дома, где они живут.

