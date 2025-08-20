Можно ли в Украине накопить на пенсию: министр социальной политики дал ответ

Пока Кабмин то и дело «балует» пенсионеров новыми выплатами, в Минсоцполитике признают, что запускать полноценную пенсионную реформу пока не получается. Причина тому — невозможность нахождения финансового инструмента для сохранения пенсионных накоплений в случае введения в Украине накопительной пенсионной системы.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Денис Улютин, по словам которого главная проблема запуска накопительных пенсий — найти инструмент, в который можно было бы инвестировать эти накопления. Суть системы — в уверенности работника, откладывающего свои взносы на накопление пенсии, в том, что они сохраняться в течение длительного времени.

«Любой человек, который вкладывается в накопительную систему, должен быть уверен — эти накопления будут сохранены и будут гарантировать пенсию. Предыдущие варианты, которые обсуждались, не решают этот вопрос. Когда мы из публичных финансов забираем у человека ресурс и через накопительный фонд откладываем во внутренние государственные облигации — мы создаем отложенную проблему», — сказал министр.

По словам Дениса Улютина, в условиях войны найти надежный финансовый инструмент внутри страны сложно. Так, одним из вариантов рассматривали облигации внутреннего государственного займа, однако этот механизм имеет недостатки и представляет из себя создание отложенной проблемы.

Как уточнил министр, сейчас правительство работает совместно с международными партнерами над поиском временного финансового инструмента, который будет гарантировать сохранение накоплений, защиту от инфляции и возможность использования в будущем.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко заявила о необходимости роста базовой пенсии и работе над увеличением справедливости выплат.

Впрочем, перед тем как думать о накопленной пенсии, украинцам придется посчитать отработанные годы, которых должно быть не менее 15 лет, правда, с небольшими выплатами.

