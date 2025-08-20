- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
- 20.08 21:32 Особые моменты: Хейли Бибер умилила поклонников редкими фото
- 20.08 21:03 Как сделать домашнее лавандовое мыло: обязательно воспользуйтесь этим рецептом
- 20.08 20:35 Проявлял решительность и храбрость: в бою за Украину погиб каменщик с Полтавщины
- 20.08 20:07 Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов
- 20.08 19:41 В руках оккупантов становится все больше опасного оружия: о чем речь
- 20.08 19:26 Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня
- 20.08 19:26 «Тут есть момент, который кое-кто упускает»: Игаль Левин о переговорном условии путина
- 20.08 19:11 Близнецам — «Дьявол» и соблазны, Скорпионам — «Солнце» и успех: Таро-прогноз на 21 августа
- 20.08 19:10 Скандал в Верховной Раде: Регламентный комитет поддержал постановление об отстранении Марьяны Безуглой от заседаний ВР
- 20.08 19:02 Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Серветт»: расписание трансляций и прогноз на матч еврокубков
- 20.08 18:51 Салат из арбуза, огурцов и брынзы: освежающий рецепт Ольги Рябенко
Можно ли в Украине накопить на пенсию: министр социальной политики дал ответ
Пока Кабмин то и дело «балует» пенсионеров новыми выплатами, в Минсоцполитике признают, что запускать полноценную пенсионную реформу пока не получается. Причина тому — невозможность нахождения финансового инструмента для сохранения пенсионных накоплений в случае введения в Украине накопительной пенсионной системы.
Об этом сообщил министр социальной политики Украины Денис Улютин, по словам которого главная проблема запуска накопительных пенсий — найти инструмент, в который можно было бы инвестировать эти накопления. Суть системы — в уверенности работника, откладывающего свои взносы на накопление пенсии, в том, что они сохраняться в течение длительного времени.
«Любой человек, который вкладывается в накопительную систему, должен быть уверен — эти накопления будут сохранены и будут гарантировать пенсию. Предыдущие варианты, которые обсуждались, не решают этот вопрос. Когда мы из публичных финансов забираем у человека ресурс и через накопительный фонд откладываем во внутренние государственные облигации — мы создаем отложенную проблему», — сказал министр.
По словам Дениса Улютина, в условиях войны найти надежный финансовый инструмент внутри страны сложно. Так, одним из вариантов рассматривали облигации внутреннего государственного займа, однако этот механизм имеет недостатки и представляет из себя создание отложенной проблемы.
Как уточнил министр, сейчас правительство работает совместно с международными партнерами над поиском временного финансового инструмента, который будет гарантировать сохранение накоплений, защиту от инфляции и возможность использования в будущем.
В то же время премьер-министр Юлия Свириденко заявила о необходимости роста базовой пенсии и работе над увеличением справедливости выплат.
Впрочем, перед тем как думать о накопленной пенсии, украинцам придется посчитать отработанные годы, которых должно быть не менее 15 лет, правда, с небольшими выплатами.97
Читайте нас в Facebook
Водолеям — неожиданные знакомства, Львам — безумный успех, а Скорпионам — новые возможности: гороскоп на 20 августа