Мир

Копирует Кейт Миддлтон: из-за чего Меган Маркл снова раскритиковали

16:24 20 августа 2025
Меган Маркл. Скрин видео

44-летняя герцогиня Сассекская и 40-летний принц Гарри на прошлой неделе обнародовали свое новое соглашение со стриминговой платформой Netflix. Соглашение включает праздничный спецвыпуск сериала об образе жизни Меган, который описывается как возможность «присоединиться к Меган в Монтесито для волшебного празднования Рождества». Однако это объявление быстро вызвало критику со стороны некоторых наблюдателей за королевской историей, которые утверждают, что Меган пытается отвлечь внимание от 43-летней Кейт Миддлтон, которая ежегодно проводит известное королевское рождественское мероприятие, пишет Live mint.

Кинси Скофилд, эксперт по королевским вопросам и подкастер из США, рассказала СМИ, что это закономерно для Сассексов.

«Это стало настолько заметным, что недавно сообщалось, что Гарри предложил поделиться своим расписанием с семьей как „оливковую ветвь“, чтобы избежать конкуренции в будущем», — сказала она.

Эти заявления появляются в то время, когда пара, как говорят, сталкивается с «проверкой реальности», поскольку эксперты предполагают, что их публичный имидж и медиа-проекты продолжают получать неоднозначную реакцию. Некоторые считают, что время их публичных мероприятий часто совпадает с ключевыми королевскими событиями.

Ранее была раскрыта тайна, которую скрывала Меган Маркл.

