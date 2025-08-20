41.07 / 41.58 47.96 / 48.55
Деньги

Привязка к доллару уже не работает: какое жилье в Украине подорожает уже осенью и почему

17:23 20 августа 2025
Ключ от квартиры

На украинском рынке недвижимости наблюдается рост строительства жилья, которое, правда, не получается продать. Но, несмотря на это, уже осенью застройщики прогнозируют рост цен на определенное жилье в гривневом эквиваленте на 3−5%.

Об этом «ФАКТАМ» сообщил Виктор Козачок, соучредитель компании Kovcheg Developer, по мнению которого подорожание, при относительно стабильной ситуации на валютном рынке и постепенном снижении инфляции, не коснется 70% объектов первичного рынка жилья. Вырасти в цене же могут наиболее востребованные форматы — многофункциональные жилые комплексы live-work-play, вертикальные курортные ЖК и апарт-гостиницы, но в зависимости от спроса, стадии возведения и локации.

«В конце прошлого года, опираясь на макропрогнозы и государственный бюджет на 2025 год, большинство девелоперов закладывали в стоимость м² курс „с запасом“ — от 45 грн/$. Однако в течение года мы увидели, что курс доллара и инфляция расходятся. Самый точный индикатор инфляции сейчас — это стоимость строительно-монтажных работ, выросшая в 2025-м году на 12−17% в гривне. Для большинства девелоперов именно это является главным ориентиром в ценообразовании», — отмечает Виктор Козачок, говоря, что не курс доллара теперь влияет на цену жилья.

Так, по словам эксперта, в первом полугодии 2025-го цены на новостройки в большинстве областей и Киеве выросли на 1−14% в гривне. В отдельных проектах в рекреационных локациях западных областей и в Одесском регионе рост превысил 15%. Однако быстро выяснилось, что покупать жилье по таким ценам украинцы позволить себе не могут, в результате приходится делать акции, скидки и почти беспроцентную рассрочку. Однако в западных регионах, столице и Киевской области сохраняется высокий спрос, и там еще далеко до ценового «потолка».

Прежде всего рост может коснуться комплексных, концептуальных проектов, новых, местами «революционных» форматов. Они сочетают гостиничный формат с классическим жильем, где покупатели становятся юридическими владельцами квартир с гостиничным сервисом, в основном в курортных зонах.

По прогнозу специалиста, несмотря на информационное волнение и противоречивый шквал сообщений в СМИ, война остается ключевым сдерживающим фактором для покупателей.

«Сложно предусмотреть завершение „горячей“ фазы войны и состояние экономики в 2026 году. Тем не менее осенью этого года резких скачков цен не ожидается. Мы прогнозируем, что рост не превысит нескольких процентов и коснется только проектов с высоким спросом. В некоторых концептуальных комплексах цена может вырасти на 35−40%», — заключает Виктор Козачок.

Между тем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», Киев перестал быть городом с самыми большими ценами на недвижимость в Украине.

Фото Pixabay

169

