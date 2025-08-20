Привязка к доллару уже не работает: какое жилье в Украине подорожает уже осенью и почему

На украинском рынке недвижимости наблюдается рост строительства жилья, которое, правда, не получается продать. Но, несмотря на это, уже осенью застройщики прогнозируют рост цен на определенное жилье в гривневом эквиваленте на 3−5%.

Об этом «ФАКТАМ» сообщил Виктор Козачок, соучредитель компании Kovcheg Developer, по мнению которого подорожание, при относительно стабильной ситуации на валютном рынке и постепенном снижении инфляции, не коснется 70% объектов первичного рынка жилья. Вырасти в цене же могут наиболее востребованные форматы — многофункциональные жилые комплексы live-work-play, вертикальные курортные ЖК и апарт-гостиницы, но в зависимости от спроса, стадии возведения и локации.

«В конце прошлого года, опираясь на макропрогнозы и государственный бюджет на 2025 год, большинство девелоперов закладывали в стоимость м² курс „с запасом“ — от 45 грн/$. Однако в течение года мы увидели, что курс доллара и инфляция расходятся. Самый точный индикатор инфляции сейчас — это стоимость строительно-монтажных работ, выросшая в 2025-м году на 12−17% в гривне. Для большинства девелоперов именно это является главным ориентиром в ценообразовании», — отмечает Виктор Козачок, говоря, что не курс доллара теперь влияет на цену жилья.

Так, по словам эксперта, в первом полугодии 2025-го цены на новостройки в большинстве областей и Киеве выросли на 1−14% в гривне. В отдельных проектах в рекреационных локациях западных областей и в Одесском регионе рост превысил 15%. Однако быстро выяснилось, что покупать жилье по таким ценам украинцы позволить себе не могут, в результате приходится делать акции, скидки и почти беспроцентную рассрочку. Однако в западных регионах, столице и Киевской области сохраняется высокий спрос, и там еще далеко до ценового «потолка».

Прежде всего рост может коснуться комплексных, концептуальных проектов, новых, местами «революционных» форматов. Они сочетают гостиничный формат с классическим жильем, где покупатели становятся юридическими владельцами квартир с гостиничным сервисом, в основном в курортных зонах.

По прогнозу специалиста, несмотря на информационное волнение и противоречивый шквал сообщений в СМИ, война остается ключевым сдерживающим фактором для покупателей.

«Сложно предусмотреть завершение „горячей“ фазы войны и состояние экономики в 2026 году. Тем не менее осенью этого года резких скачков цен не ожидается. Мы прогнозируем, что рост не превысит нескольких процентов и коснется только проектов с высоким спросом. В некоторых концептуальных комплексах цена может вырасти на 35−40%», — заключает Виктор Козачок.

Между тем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», Киев перестал быть городом с самыми большими ценами на недвижимость в Украине.

Фото Pixabay

