Лидер не Киев: где самое дорогое жилье на первичном рынке Украины
В то время как в Верховной Раде задумались о снижении налога на аренду жилья в 5 раз, в Украине продолжают строить и сдавать в эксплуатацию новые квартиры. Так, в первом квартале их было построено 28 432, что на 3 000 больше, чем за тот же период 2024-го. Также растут и цены, правда, незначительно.
Так, по данным аналитиков портала недвижимости ЛУН и «Экономической правды», на первичном рынка жилья наблюдаются как падение цен (до 13%), так и их рост (до 14%). При этом самое дорогое жилье на первичном рынке в Украине находится не в Киеве.
Так, дороже всего — 57 600 гривен за «квадрат» — стоят новые квартиры во Львове, где за 6 месяцев средняя цена выросла на 3% и, вероятно, не будет останавливаться. На втором месте следует Киев, где средняя цена за 1 квадратный метр за полгода поднялась на 1% - до 54 000 гривен. Третье место досталось Ужгороду с 47 300 гривен — с 3% роста за 6 месяцев.
В то же время на целых 14% за первое полугодие 2025 года подорожали квартиры в Одессе, что сделало этот областной центр лидером по темпам роста цен на первичное жилье. Заметно выросли цены в: Ровно: +10% (42 000 грн/м²), Хмельницком: +7% (29 900 грн/м²), Тернополе: +9% (32 000 грн/м²).
Вместе с тем есть и обратная ситуация с падением цен на жилье, и заметнее всего это в Кропивницком — снижение на 13% (39 900 грн/м²), Запорожье — на 7% (25 000 грн/м²) и Днепре — на 7% (45 800 грн/м²). В двух последних городах падение в первую очередь связано с факторами безопасности, в связи с приближением к линии фронта, отмечают аналитики.
Между тем даже аренда квартир в тех же Одессе и Киеве не всем по карману, поскольку, например, в столице снять однокомнатную квартиру обойдется в 18 000 гривен.310
