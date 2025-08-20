Тройной стаж для пенсионеров: кто имеет право выйти на отдых раньше

В текущем году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, гражданин должен иметь не менее 32 лет стажа. Это на год больше, чем в 2024 ггоду, и тенденция сохранится: ежегодно требование будет расти еще на один год — до 35 лет в 2028-м.

В то же время, украинское законодательство предусматривает возможность назначения пенсии с учетом страхового стажа в трехкратном размере. Такое право предоставлено только определенным категориям населения. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

Конечно, такое право предоставляется не всем: право на повышенный учет страхового стажа предоставляется депортированным находившимся на спецпоселении лицам.

Согласно закону от 15 февраля 2022 года № 2040-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства», периоды работы на спецпоселении засчитываются в стаж в трехкратном размере.

Чтобы время работы до января 2004 года было засчитано в тройном размере, необходимо предоставить:

удостоверение, подтверждающее статус депортированного лица;

документы о периоде проживания на спецпоселении;

документы о периоде трудовой деятельности на спецпоселении.

Такие удостоверения выдают уполномоченные органы, в частности местные госадминистрации. Отсчет периода пребывания в спецпоселении начинается с депортации и завершается снятием режима спецпоселения. Главным подтверждением стажа является трудовая книжка. Если его нет, используются другие документы, выданные по месту работы или архивным учреждениям.

Как известно, участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно:

мужчины — с 55 лет при стаже не менее 25 лет;

женщины — с 50 лет при стаже не менее 20 лет.

Для мобилизованных и контрактных военнослужащих, участвующих в боевых действиях, стаж засчитывается по норме 1 месяц службы = 3 месяца стажа (ст. 8 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»). Механизм действует при условии, что срок службы в боевой зоне не менее одного месяца, при этом верхней границы по продолжительности нет.

Необходимые документы для оформления пенсии УБД:

паспорт;

идентификационный код;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж;

удостоверение участника боевых действий;

справка об участии в боевых действиях на фронте.

